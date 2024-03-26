Ваши данные в опасности: как мошенники взламывают соцсети тюменцев?

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В 2023 году телефонные и интернет-мошенники украли у тюменцев 1.2 миллиарда рублей. Способы мошенничества для каждой жертвы часто подбираются индивидуально и часто зависят от имеющихся данных — чем их больше, тем легче обокрасть человека.
Но многие тюменцы мало заботятся о безопасности своих данных, отказываясь от двухфакторной аутентификации и записывая свои пароли в личный чат соцсетей. Однако многие попадаются на самую базовую уловку — переходят по непроверенной ссылке.
«Ссылку вам может направить, якобы, ваше банковское приложение или даже какой-то доверенное лицо. Обычно оно сопровождается текстом с каким-то выгодным предложением, например внезапным кэшбеком на крупную сумму, для получения которого нужно перейти по этой ссылке и авторизоваться. Но помните, что даже переход по ссылке дает мошенникам серьезный объем данных о вас, а авторизация по ней — полный доступ к вашему банковском приложению», — объяснил «Нашему городу» IT-специалист Даниил Нечаев.
К тому же таким образом можно получить и доступ к информации компании, в которой вы работаете, что станет для нее серьезным финансовым ударом.
К тому же открытыми данными в соцсетях могут воспользоваться и телефонные мошенники, которые в разговоре смогут использовать реальные факты о вашей жизни, которыми вы делитесь в интернете. Плюсом к тому пойдут ссылки на другие соцсети и номер телефона, которые часто указаны прямо в профиле или привязаны к нему.
«Если у вас на страничке указан номер, то вполне очевидно, что он и привязан к аккаунту, остается только подобрать пароль, что не всегда очень сложно, так как мало кто понимает, зачем нужны пароли, „которые сложно запомнить“. А потому люди часто ставят ФИО и дате рождения или имя питомца», — рассказывает специалист.
Чтобы избежать успешной атаки мошенников на ваши социальные сети, обязательно используйте двухфакторную аутентификацию и сложные пароли. Для того, что привязать аккаунт лучше использовать данные почты или неосновной номер мобильного телефона.
Однако обмануть вас могут и взломать аккаунт знакомого или высокопоставленного лица. Хотя порою для этого взлом не требуется, искусственный интеллект развивается семимильными шагами, он может подделать голос любого человека. Благодаря этому мошенники могут убедить вас, что вам звонит или пишет значимый человек. Такая схема с использованием голосов госслужащих уже используется мошенниками в Тюмени, о чем предупреждают в информационном центре правительства Тюменской области.
Власти региона дают схожи рекомендации для сохранения безопасности своих данных и средств — установка двухфакторной аутентификации, проверка подлинности сообщений и предотвращение передачи личной информации третьим лицам.
«Сгенерированный голос сложно отличить от подлинного. Он создается на основе публичных выступлений человека, это не та роботизированная версия, которую многие представляют. Могут сгенерировать даже голос вашего родственника, если с ним ранее поговорили по телефону и записали голос. Это очень опасная штука», — предупреждает Даниил Нечаев.
Помимо указанных мер, можно заранее обезопасить свои данные, которые могут попасть к мошенникам через утечку без данных. Порою взламываются базы крупных компаний и злоумышленники получают доступ к данным пользователей. А потому, если вы оформляете скидочную карты в одном из крупных магазинов, то вы можете указать имя, не совпадающее с тем, что указано в вашем паспорте. Так к вам не смогут обратить правильно и вы будет понимать, что звонят мошенники.
К тому же не лишним будет скрыть данные ваших страниц от лиц, которые не числятся у вас в друзьях или не попадают в ваш список контактов. По мнению Нечаева, даже такое простое действие существенно снизит вероятность того, что вы попадете в поле зрения аферистов.