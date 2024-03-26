Ваши данные в опасности: как мошенники взламывают соцсети тюменцев?

Помимо указанных мер, можно заранее обезопасить свои данные, которые могут попасть к мошенникам через утечку без данных. Порою взламываются базы крупных компаний и злоумышленники получают доступ к данным пользователей. А потому, если вы оформляете скидочную карты в одном из крупных магазинов, то вы можете указать имя, не совпадающее с тем, что указано в вашем паспорте. Так к вам не смогут обратить правильно и вы будет понимать, что звонят мошенники.