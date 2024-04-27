Снова вода из Казахстана. Вторая волна паводка на подходе к Тюменской области

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:22
В последние несколько дней вода в реке Ишим на территории города Ишим и села Ильинка Казанского района начинала убывать или оставался без значительных изменений. Однако сегодня, 27 апреля, на территории Ильинки вода поднялась на 6 сантиметров и ей пророчат езе один значительный подъем.
«Уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Ильинка — 8,58 метра. За сутки плюс шесть сантиметров. К понедельнику ожидается выход уровня воды второй волны паводка на пик», — сообщила глава Казанского района Татьяна Богданова.
Вторую волну ждут и в Ишиме — местные жители, добровольцы и волонтеры, специалисты из различных ведомств и организаций укрепляют дамбу, чтобы не допустить прорыва воды в город.
Специалисты прогнозируют, что подъем воды продлится до 3 мая. Как объяснил эколог Никита Сергеев, разделение на волны обусловлено тем, что снег в горных массивах или более северных участках реки тает не сразу, а потому активное таяние снега и провоцирует новый подъем воды.
«Ишим берет свое начало в казахстанском Ниязе. В горах снег тает волнами из-за особенностей климата. Этим и мотивированы волны паводка, к тому же в питании рек снеговые воды имеют большое значение. Но не стоит ждать таких же подъемов на 2 метра и более, самая масштабная всегда первая волна, вторая будет значительно менее интенсивной», — говорит эксперт.
Однако Сергеев отмечает, что ситуация в некоторых районах региона уже сейчас критическая — уровень воды на территориях реки Ишим серьезно превышает критический уровень. Сейчас в Ильинке воды остановилась на показателе в 858 сантиметров при критическом показателе в 800 сантиметров. В городе Ишим — 1025 сантиметров при максимально допустимом в 850 сантиметров. В районе села Абатское при критическом показателей в 960 сантиметров, вода достигла 1199 сантиметров.
Больше всего, во время второй волны паводка, опасности подвержены территории, которые уже оказались подтопленными. По мнению гидролога Сергея Демченко, в грядущему подъему воды в области успеют подготовиться, но вод защитить уже подтопленные территории — проблематично.
«Если мы смотрим на тот же город Ишим, там пока ничего не затопило, если защитное сооружение поднять и оно выдержит, то вторая волна также оставит город сухим. Но, если мы берем уже затопленные территории, то закрыть их от новой воды практически невозможно, поэтому там вода будет активно прибывать и все больше погружать постройки в воду», — объясняет эксперт.
А потому в особой опасности те же населенные пункты, которые уже эвакуированы. Известно, что сейчас на территории Тюменской области, как минимум, 21 субъект залит водой. Подтопленными остаются около 100 жилых домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участка.
Тяжелая ситуация наблюдается в деревнях, которые отрезало водой от цивилизации, в их число входят Синицына Ишимского района, деревни Песчаное, Малая Ченчерь и село Огнево Казанского района. Вторая волна паводка на этих территориях может спровоцировать критические последствия.
По прогнозам специалистов, после 3 мая воды должна начать отступать, однако эти данные нельзя назвать предельно достоверными, ведь стихия очень непредсказуема.
«Мы раньше рассчитывали, что уже к 29–30 апреля все закончится и начнет уходить вода. Но нет, вот новые „сюрпризы“. Ситуация, безусловно, тяжелая. Мы не можем точно рассчитать, когда вода уйдет с территорий, которые сейчас затоплены. Да, в течение 2 недель после того, как река пойдет на убыль, основные объемы должны уйти, но на это влияют множество природных факторов, учесть каждый из них нам не под силу», — говорит гирограф Валерий Заруба.
А потому сейчас Тюменской области остается только готовиться ко второй волне, допуская худший из сценариев ее реализации. Поэтому на территориях региона практически круглосуточно ведутся работы по отсыпке дамб и контролю за прорывами.