Снова вода из Казахстана. Вторая волна паводка на подходе к Тюменской области

Однако Сергеев отмечает, что ситуация в некоторых районах региона уже сейчас критическая — уровень воды на территориях реки Ишим серьезно превышает критический уровень. Сейчас в Ильинке воды остановилась на показателе в 858 сантиметров при критическом показателе в 800 сантиметров. В городе Ишим — 1025 сантиметров при максимально допустимом в 850 сантиметров. В районе села Абатское при критическом показателей в 960 сантиметров, вода достигла 1199 сантиметров.