«Для утех берут?» Владельцы тюменского бара пожаловались на воровство анальных пробок

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Дело в том, что подача всех напитков с какой-либо необычной деталью — главная особенность заведения. К сожалению, многие посетители не стыдятся забирать себе то, что идет вместе с коктейлем.
Где-то трети мы этих пробок не досчитываемся. Коктейль сам по себе имеет довольно необычный вид, бармены и вкладывают в него такую дерзкую, эротичную задумку. Пробка — это безделушка, которую не нужно никак использовать, когда пьешь коктейль. Она там просто есть, чтобы была — рассказали «Нашему городу» представители бара.
Сейчас владельцы планируют полностью снять с продажи коктейль. Закупать анальные пробки к нему с учетом их постоянной пропажи владельцы заведения не могут — получается не рентабельно.
Ранее «Наш Город» сообщал о закрывшемся в Тюмени популярном баре. Он проработал в регионе больше 12 лет.