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Владельцы одного из Тюменских баров жалуются на воровство анальных пробок

«Для утех берут?» Владельцы тюменского бара пожаловались на воровство анальных пробок

27 апреля 2024, 06:58
Фото: 1MI

Владельцы одного из Тюменских баров жалуются на воровство анальных пробок

В одном из городских баров, славящимся необычными коктейлями и аксессуарами к ним, специальный напиток могут снять с продажи из-за постоянного воровства этого самого аксессуара. Не досчитываются бармены почти трети анальных пробок, которые подаются с напитком.

Дело в том, что подача всех напитков с какой-либо необычной деталью — главная особенность заведения. К сожалению, многие посетители не стыдятся забирать себе то, что идет вместе с коктейлем.

Где-то трети мы этих пробок не досчитываемся. Коктейль сам по себе имеет довольно необычный вид, бармены и вкладывают в него такую дерзкую, эротичную задумку. Пробка — это безделушка, которую не нужно никак использовать, когда пьешь коктейль. Она там просто есть, чтобы была — рассказали «Нашему городу» представители бара.
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Сейчас владельцы планируют полностью снять с продажи коктейль. Закупать анальные пробки к нему с учетом их постоянной пропажи владельцы заведения не могут — получается не рентабельно.

Ранее «Наш Город» сообщал о закрывшемся в Тюмени популярном баре. Он проработал в регионе больше 12 лет.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Бармены#Бар
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