«Для утех берут?» Владельцы тюменского бара пожаловались на воровство анальных пробок

Владельцы одного из Тюменских баров жалуются на воровство анальных пробок

В одном из городских баров, славящимся необычными коктейлями и аксессуарами к ним, специальный напиток могут снять с продажи из-за постоянного воровства этого самого аксессуара. Не досчитываются бармены почти трети анальных пробок, которые подаются с напитком.