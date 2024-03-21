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Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Мошенница из Кургана соблазняла тюменцев и воровала их телефоны

Обольстительница из Кургана соблазняла тюменцев и обносила их квартиры

21 марта 2024, 07:41
Фото: Изображение Midjourney

Мошенница из Кургана соблазняла тюменцев и воровала их телефоны

Мошеннице удалось очаровать троих мужчин. Награбленное женщина продавала, а вырученные деньги тратила на алкоголь.

В полицию обратились три жителя Тюмени. После знакомства с уроженкой Кургана 1991 года рождения все они остались без мобильных телефонов. Полицейским удалось задержать ранее судимую женщину.

Преступница созналась в преступлениях и рассказала, что приехала в Тюмень в начале января, но на работу так и не устроилась. Деньги она решила добывать преступным способом.

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Мошенница знакомилась с мужчинами на улице, после чего они сами приглашали ее в гости. Пока они отвлекались, женщина забирала гаджеты и сбегала. Награбленное она продавала, а вырученные деньги тратила на выпивку.

Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Один из украденных телефонов удалось изъять, в скором времени он будет возвращен владельцу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет тюрьмы.

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Ранее «Наш город» сообщал, что мошенник из тюменского поселка украл с банковских карт более миллиона рублей. Хакер может сесть в тюрьму на четыре года.

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