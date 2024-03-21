Обольстительница из Кургана соблазняла тюменцев и обносила их квартиры

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
В полицию обратились три жителя Тюмени. После знакомства с уроженкой Кургана 1991 года рождения все они остались без мобильных телефонов. Полицейским удалось задержать ранее судимую женщину.
Преступница созналась в преступлениях и рассказала, что приехала в Тюмень в начале января, но на работу так и не устроилась. Деньги она решила добывать преступным способом.
Мошенница знакомилась с мужчинами на улице, после чего они сами приглашали ее в гости. Пока они отвлекались, женщина забирала гаджеты и сбегала. Награбленное она продавала, а вырученные деньги тратила на выпивку.
Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Один из украденных телефонов удалось изъять, в скором времени он будет возвращен владельцу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее «Наш город» сообщал, что мошенник из тюменского поселка украл с банковских карт более миллиона рублей. Хакер может сесть в тюрьму на четыре года.