Писателя с польскими корнями в Тюмени обвинили в антироссийской пропаганде

В 2022 году Филя также спрашивали о том, как он относится к СВО. Вопрос был достаточно смелым, так как тогда конфликт его этнической принадлежности и территориальной был очевиден. К тому же родственники Филя — польские евреи, жившие во Львове, а значит и тема Украины ему близка.