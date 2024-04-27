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Писателя-поляка в Тюмени обвинили в пропаганде антироссийской позиции.

Писателя с польскими корнями в Тюмени обвинили в антироссийской пропаганде

27 апреля 2024, 08:43
Фото: 1MI
Писателя-поляка в Тюмени обвинили в пропаганде антироссийской позиции.
Сергей Филь в Тюмени — человек известный. Регулярно он презентует свои книги и рассказывает о судьбе поляков в России, так как сам имеет польские корни. Однако оказалось, что мужчина получает иностранное финансирование и призывает поляков уезжать из Тюменской области и из России вовсе.

Финансовая поддержка из недружественной страны

Польша сейчас в плохих отношениях с Россией и считается страной недружественной. Однако в Тюменской области свободно работает региональная общественная организация «Тюменский областной центр польской культуры и просвещения „Лятарник“». Сама организация подобной деятельности не запрещена, ведь конфликт касается страны, а не нации. Руководит центром Сергей Филь, обладатель огромного числа наград, подавляющее большинство которых он получил от Польши, в их числе:

  • Почетный Знака Сибиряка Союза Сибиряков Польши;
  • Золотой и Серебряный Кресты Республики Польши;
  • Медали Министерства Национального просвещения Komisji Edukacji Narodowej и Управления по делам ветеранов и репрессированных лиц Республики Польша Pro Memoria, а также Сибирского Казачьего Креста III и II степени.
  • Звание заслуженного деятеля культуры Республики Польша.

Также Филь трижды отмечался грантами Министерства Культуры и Национального достояния Республики Польша. В Тюмени к поляку относятся хорошо, его чтут в кругах писателей, а жители региона интересуются его творчеством. Несколько раз у Филя спрашивали (после 2022 года) получает ли он финансирование из-за бугра и хочет ли отказаться от наград ныне недружественной страны. Ответы на оба вопроса были отрицательными.

Однако источник редакции, близкий в правоохранительным органам, сообщил, что Польша все же финансирует деятельность Филя.

«Было установлено, что „Лятарник“ финансируется на средства иностранной неправительственной организацией Wspolnota Polska (представительство в России было закрыто 8 апреля 2022 года распоряжением Минюста „в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства Российской Федерации“). После начала специальной военной операции на Украине денежные средства от представителей Wspolnota Polska передаются через физических лиц из числа членов РОО „Лятарник“", — говорит инсайдер.
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Антироссийская позиция

Более того, было установлено, что с позиции общественной организации проводится агитация среди граждан РФ из числа этнических поляков о необходимости получения «карты поляка», а также проведения иных действий, направленных на формирование прозападного лобби и негативного освещения роли России в «польском вопросе». Проще говоря, Филь призывает других поляков уезжать из РФ и представляет им страну не в лучшем свете.

Влияние Филя достаточно масштабно. Он является постоянным автором «Ежегодника Тюменского областного краеведческого музея», сибирского журнала ФПНКА «Конгресс Поляков в России» Rodacy, а вместе с тем и автором для польских журналов — Rota и Wspolnota Polska.

«Также Филь С. Г. систематически контактирует с представителями дипломатических и консульских учреждений Республики Польша в РФ, в том числе через третьих лиц. Крайняя его встреча состоялась 9 ноября 2023 года в Посольстве РП в г. Москве с послом Республики Польша в РФ Кшиштофом Краевским в рамках заседания „Консультационного Совета руководителей польских организаций Российской Федерации“, — говорит источник „Нашего города“.

Его творчество в России не так провокационно. Он пишет о стране в положительном ключе, однако личные встречи с поляками показывают совсем иную сторону его отношения к Российской Федерации.

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Высказывание об СВО

В 2022 году Филя также спрашивали о том, как он относится к СВО. Вопрос был достаточно смелым, так как тогда конфликт его этнической принадлежности и территориальной был очевиден. К тому же родственники Филя — польские евреи, жившие во Львове, а значит и тема Украины ему близка.

Однако писатель отметил, что, но человек аполитичный и к спецоперации он относится «с надеждой, что вмешательство в то, что происходит, позволило бы найти решение, которое бы устроило участников — заложников создавшейся ситуации». Также Филь подчеркнул, что он осуждает проявления фашизма в любой форме и сам пропагандирует гуманизм и высокие цели.

Юрист Павел Шадрин отметил, что доказательства иностранного финансирования достаточно для того, чтобы человека признали иноагентом, а потому карьера писателя сейчас находится под угрозой. Хотя, учитывая пропаганду среди поляков, мужчине может грозить и реальный срок.

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