Писателя с польскими корнями в Тюмени обвинили в антироссийской пропаганде

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Польша сейчас в плохих отношениях с Россией и считается страной недружественной. Однако в Тюменской области свободно работает региональная общественная организация «Тюменский областной центр польской культуры и просвещения „Лятарник“». Сама организация подобной деятельности не запрещена, ведь конфликт касается страны, а не нации. Руководит центром Сергей Филь, обладатель огромного числа наград, подавляющее большинство которых он получил от Польши, в их числе:
Также Филь трижды отмечался грантами Министерства Культуры и Национального достояния Республики Польша. В Тюмени к поляку относятся хорошо, его чтут в кругах писателей, а жители региона интересуются его творчеством. Несколько раз у Филя спрашивали (после 2022 года) получает ли он финансирование из-за бугра и хочет ли отказаться от наград ныне недружественной страны. Ответы на оба вопроса были отрицательными.
Однако источник редакции, близкий в правоохранительным органам, сообщил, что Польша все же финансирует деятельность Филя.
«Было установлено, что „Лятарник“ финансируется на средства иностранной неправительственной организацией Wspolnota Polska (представительство в России было закрыто 8 апреля 2022 года распоряжением Минюста „в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства Российской Федерации“). После начала специальной военной операции на Украине денежные средства от представителей Wspolnota Polska передаются через физических лиц из числа членов РОО „Лятарник“", — говорит инсайдер.
Более того, было установлено, что с позиции общественной организации проводится агитация среди граждан РФ из числа этнических поляков о необходимости получения «карты поляка», а также проведения иных действий, направленных на формирование прозападного лобби и негативного освещения роли России в «польском вопросе». Проще говоря, Филь призывает других поляков уезжать из РФ и представляет им страну не в лучшем свете.
Влияние Филя достаточно масштабно. Он является постоянным автором «Ежегодника Тюменского областного краеведческого музея», сибирского журнала ФПНКА «Конгресс Поляков в России» Rodacy, а вместе с тем и автором для польских журналов — Rota и Wspolnota Polska.
«Также Филь С. Г. систематически контактирует с представителями дипломатических и консульских учреждений Республики Польша в РФ, в том числе через третьих лиц. Крайняя его встреча состоялась 9 ноября 2023 года в Посольстве РП в г. Москве с послом Республики Польша в РФ Кшиштофом Краевским в рамках заседания „Консультационного Совета руководителей польских организаций Российской Федерации“, — говорит источник „Нашего города“.
Его творчество в России не так провокационно. Он пишет о стране в положительном ключе, однако личные встречи с поляками показывают совсем иную сторону его отношения к Российской Федерации.
В 2022 году Филя также спрашивали о том, как он относится к СВО. Вопрос был достаточно смелым, так как тогда конфликт его этнической принадлежности и территориальной был очевиден. К тому же родственники Филя — польские евреи, жившие во Львове, а значит и тема Украины ему близка.
Однако писатель отметил, что, но человек аполитичный и к спецоперации он относится «с надеждой, что вмешательство в то, что происходит, позволило бы найти решение, которое бы устроило участников — заложников создавшейся ситуации». Также Филь подчеркнул, что он осуждает проявления фашизма в любой форме и сам пропагандирует гуманизм и высокие цели.
Юрист Павел Шадрин отметил, что доказательства иностранного финансирования достаточно для того, чтобы человека признали иноагентом, а потому карьера писателя сейчас находится под угрозой. Хотя, учитывая пропаганду среди поляков, мужчине может грозить и реальный срок.