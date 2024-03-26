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Published Сегодня, 16:16

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Updated Сегодня, 16:18

В Тюмени силовики накрыли call-центр и задержали мошенников

В Тюмени силовики пресекли деятельность мошеннического call-центра

26 марта 2024, 16:16
Фото: 1MI

В Тюмени силовики накрыли call-центр и задержали мошенников

Правоохранители нагрянули в мошеннический call-центр Тюмени. На месте задержали 24 человека.

Как выяснилось, главой данного центра является уроженец Новосибирской области. Обвиняемые подозреваются в совершении 30 преступлений по всей России, сообщил начальник свердловского управления МВД.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что силовики в Тюменской области начали массово проверять мигрантов. В одном из общежитий города ХМАО были задержаны 14 иностранцев. Из-за нарушений правил въезда в страну им выписали штраф.

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