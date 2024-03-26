В Тюмени силовики пресекли деятельность мошеннического call-центра

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Как выяснилось, главой данного центра является уроженец Новосибирской области. Обвиняемые подозреваются в совершении 30 преступлений по всей России, сообщил начальник свердловского управления МВД.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что силовики в Тюменской области начали массово проверять мигрантов. В одном из общежитий города ХМАО были задержаны 14 иностранцев. Из-за нарушений правил въезда в страну им выписали штраф.