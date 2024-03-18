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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Цена на нефть марки Brent достигла $86 за баррель

18 марта 2024, 09:33
Владислав Антонов, эксперт в области финансовых анализов, сообщил, что цена на нефть марки Brent впервые с ноября прошлого года достигла отметки в $86 за баррель.

За прошлую неделю цены на нефть марки Brent выросли на 4%. Возможными причинами роста являются повышенный спрос на нефть в США и оптимистические прогнозы по спросу на нефть в 2024 году со стороны Международного энергетического агентства, пишет RT.

По словам Антонова, вероятность достижения цены на нефть марки Brent в $96,5 к концу мая оценивается более чем в 80%. Он также отметил, что на нефтяном рынке начинают действовать технические сигналы на рост, что может игнорировать негативные факторы. В свою очередь, рубль может ослабнуть до отметки в 97 рублей за доллар после выборов.

Фёдор Сидоров, основатель «Школы Практического Инвестирования», заявил, что цена на эталонную нефть марки Brent на бирже в настоящее время составляет около $86,08, что является средним значением за последние десятилетия. Он также отметил, что страны ОПЕК+ скорее направлены на поддержание доходности, чем на балансировку рынка, и поэтому цены на нефть в ближайший год будут стремиться к уровню в $110 за баррель.

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