Цена на нефть марки Brent достигла $86 за баррель

Фёдор Сидоров, основатель «Школы Практического Инвестирования», заявил, что цена на эталонную нефть марки Brent на бирже в настоящее время составляет около $86,08, что является средним значением за последние десятилетия. Он также отметил, что страны ОПЕК+ скорее направлены на поддержание доходности, чем на балансировку рынка, и поэтому цены на нефть в ближайший год будут стремиться к уровню в $110 за баррель.