Тюменский суд раскрыл детали дела: ишимского убийцу спас от расстрела президент РФ

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
57 тысяч осужденных за 10 лет работы комиссии получили смягчение меры наказания. От расстрела были спасены более 1 тысячи граждан. В их число вошел житель Ишима Валерий Соколов, совершивший серию тяжких преступлений. Стоявший тогда у руля страны Борис Ельцин своим указом помиловал осужденного, заменив ему смертную казнь на 20 лет лишения свободы.
Еще в советские времена Ишим считался бандитским городом. В центре города была расположена колония строгого режима, которую в шутку называли градообразующим предприятием. По ночному городу в конце 80-х было опасно пройтись — группы гопников готовы были за рубль убить человека. О судебном деле одной из таких группировок пишет «Вслух.ру».
Валерий Соколов родился в Ишиме в 1968 году. Мать воспитывала мальчика одна, отца у него не было. Он крайне плохо учился в школе.
Поступил в СПТУ после 8 класса, чтобы выучиться на помощника машиниста, но у него были другие интересы. В 1986 году был осужден за кражу и отчислен из училища. Долгое время он не работал и учился. В марте 1989 года его осудили на четыре года по другому уголовному делу, но пока шло следствие, он успел еще раз нарушить закон — его обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений и хулиганстве.
Его приятель Шелягин Валерий родился в Запорожской области в 1972 году. Закончил 8 классов. Плохо учился, мало читал, прогуливал уроки, с трудом сдал выпускные экзамены. Лечился в детстве от сердечно-сосудистого заболевания, а в 15 лет получил черепно-мозговую травму, упав на катке.
Он неоднократно обвинялся в краже велосипедов, стоял на учете в милиции. Его старший брат за серию преступлений уже отбывал наказание в колонии общего режима. Когда отец Шелягина умер, мать и вовсе потеряла над сыном контроль. После восьмого класса поступил в СПТУ учиться на сварщика, но через десять дней заявил, что не может больше учиться из-за тяжелого материального положения семьи и готов идти работать.
При участии комиссии горисполкома и милиции юношу удалось устроить на работу за завод «Ишимсельмаш», откуда его выгнали через три месяца за поломку погрузчика. С него взыскали 110 рублей. Он продолжил карьеру в местной мебельной фабрике, но и там его осудили за кражу. Но приговор был отложен из-за несовершеннолетия.
С августа 1988 по апрель 1989 года дежурная часть Ишимской милиции только успевала принимать заявления от граждан. Поступали обращения по кражам и угонам авто — во всех эпизодах фигурировали Соколов и Шелягин.
В конце августа 88-го они забрались в чужой гараж и угнали мопед. В городе они попались на глаза авторитетным гопникам, которые отобрали у них транспортное средство.
В ночь на 15 октября того же года парни забрались в гараж кооператива и угнали оттуда мотоцикл «Урал». Они так и не смогли его завести, поэтому бросили на улице Энгельса. А чтобы скрыть следы преступления, облили мотоцикл бензином и сожгли. Из этого же гаража им удалось украсть велосипед «Салют».
В ночь на 19 сентября Шелягин и Соколов залезли в чужой сарай, откуда угнали мопед. Его они перегнали на старое кладбище и спрятали там. Мопед из тайника угнали другие воришки.
В этом же месяце парни выкатили автомобиль «Жигули» из чужого гаража, но не смогли его завести, поэтому своровали из машины колонки и аудиокассеты.
В конце сентября из гаража на Рокоссовского они угнали мотоцикл «Восход». На нем они катались более месяца. Примерно в то же время от дома по улице Свердлова угнали «Москвич» и катались по городу всю ночь, а потом бросили его в районе «Целинстроя».
В ночь на 30 мая 1989 года юные преступники угнали из сарая на Карла Маркса мопед «Дельта», но покататься на нем не успели: были задержаны милицией. В тот момент они были на учете у правоохранителей.
Шелягин и Соколов придумали новый способ заработка — охота на прохожих по вечерам. У них они похищали деньги, на которую покупали выпивку.
24 апреля они выпили в компании таких же гопников Барышникова и Сазонов и отправились на поиски жертв. На остановке по улице Артиллерийской они наткнулись на студента Бориса Годунова. С ним они, по традиции гопников, затеяли ссору с помощью фразы «Сколько время?». Злодеи начали бить пострадавшего по лицу. Шалягин несколько раз ударил мотошлемом по голове. Барышников пинал ногами, а Соколов складным ножом ударил несчастного в грудь и левый висок. Ранения оказались смертельными, и Борис скончался в больнице.
Согласно заключению судмедэксперта, Соколов причинил Годунову тяжкие телесные повреждения, ранил головной мозг и проткнул грудную клетку, задев легкое и сердце.
После совершенного преступления гопники скрылись с места убийства. Вечером 10 мая они снова вышли на охоту. Соколов и Шелягин догнали безобидного инвалида Анатолия Рагозина, с которого начали требовать деньги. Анатолий жил на государственное пособие по инвалидности в 40 рублей и не собирался расставаться со своими деньгами. Тогда Шелягин начал бить беднягу по лицу и вытащил из его кармана два рубля. Злодеям этого показалось мало, и они забили инвалида, а затем воткнули нож ему в спину. Мужчина скончался в больнице от повреждения внутренних органов.
3 марта 1989 года Шелягин и Соколов выпивали в доме по улице Интернациональной в Ишиме. Они в компании своих друзей-гопников изнасиловали парня. После акта мужеложества в отношении пострадавшего, они его избили.
Приятель гопников Кравченко состриг с головы жертвы половину волос — пострадавший вырвался и попытался убежать, но в дверях столкнулся с Соколовым, который ударил его ножом в сердце. Парень скончался на месте.
После убийства все четверо погрузили труп на санки, вывезли из ограды дома в сторону детского сада с ясельной группой и закопали в снежном сугробе. Скрывая следы преступления, личные вещи убитого Сазонов сжег в печи.
Ишимские правоохранители вскоре раскрыли преступление, и подсудимые оказались в СИЗО. Ишимский суд назначил Соколову 4 года лишения свободы в колонии строгого режима, а несовершеннолетний Шелягин и другие товарищи получили 3 года в воспитательной колонии.
Привлеченные к суду, они все стеснялись признаться на следствии в акте мужеложества. Родственники убитого потребовали с преступников 841 рубль компенсации и средства на погребение.
Суд обязал Соколова А.В. пройти принудительное лечение от алкоголизма и взыскал с него 391 рубль компенсации убытков всех потерпевших, а с других подельников — по 12 рублей с каждого.
В ходе расследования убийства молодого человека и совершения в отношении него акта мужеложества оперативники установили причастность Валерия Соколова А.В. и Валерия Шалягина к убийству студента и инвалида, хулиганству, грабежам и серии краж автомототранспорта.
Тогда выездная комиссия Тюменского областного суда приговорила Шелягина и Соколова к смертной казни — расстрелу.
Валерий Соколов обратился к президенту России через комиссию помилования. По индивидуальному решению Ельцина Соколов был помилован: смертную казнь ему заменили на 20 лет лишения свободы.