Тюменский суд раскрыл детали дела: ишимского убийцу спас от расстрела президент РФ

Поступил в СПТУ после 8 класса, чтобы выучиться на помощника машиниста, но у него были другие интересы. В 1986 году был осужден за кражу и отчислен из училища. Долгое время он не работал и учился. В марте 1989 года его осудили на четыре года по другому уголовному делу, но пока шло следствие, он успел еще раз нарушить закон — его обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений и хулиганстве.