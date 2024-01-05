Тюменцам показали ход работ по реконструкции аэропорта Рощино

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
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Updated Сегодня, 10:06
Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Мы отмечаем динамику роста пассажиропотока в течение последних 6-7 лет. Именно поэтому и было принято решение о реконструкции. Стройка началась в 2023 году, в 2026 году проект будет завершен», — сообщил глава региона.
По его словам, после реконструкции здание аэровокзала увеличится в два раза — до 46 тысяч квадратных метров, пропускная способность аэропорта — в три раза, с 600 до 1940 пассажиров в час. В новом аэровокзальном комплексе будут работать 39 стоек регистрации, в том числе 11 — на международных воздушных линиях. Также в Рощино появятся семь крытых телескопических трапов, 16 кабин паспортного контроля на международных воздушных линиях.
Ранее «Наш Город» писал, что реконструкцию тюменского аэропорта Рощино проводит компания «Лимакмаращстрой», входящая в турецкий консорциум Limak Marash. На реновацию потратят около 14 миллиардов рублей.