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Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Реконструкцию аэропорта Рощино завершат до 2027 года

Тюменцам показали ход работ по реконструкции аэропорта Рощино

5 января 2024, 10:03
Фото: 1MI

Реконструкцию аэропорта Рощино завершат до 2027 года

Международный терминал аэропорта после завершения работ по реконструкции сможет обслуживать до 4 миллионов пассажиров в год. В 2023 году пассажиропоток Рощино достиг 2,6 миллионов пассажиров, что на 11% больше, чем годом ранее.
Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Мы отмечаем динамику роста пассажиропотока в течение последних 6-7 лет. Именно поэтому и было принято решение о реконструкции. Стройка началась в 2023 году, в 2026 году проект будет завершен», — сообщил глава региона.

По его словам, после реконструкции здание аэровокзала увеличится в два раза — до 46 тысяч квадратных метров, пропускная способность аэропорта — в три раза, с 600 до 1940 пассажиров в час. В новом аэровокзальном комплексе будут работать 39 стоек регистрации, в том числе 11 — на международных воздушных линиях. Также в Рощино появятся семь крытых телескопических трапов, 16 кабин паспортного контроля на международных воздушных линиях.

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