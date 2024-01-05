Тюменцам показали ход работ по реконструкции аэропорта Рощино

По его словам, после реконструкции здание аэровокзала увеличится в два раза — до 46 тысяч квадратных метров, пропускная способность аэропорта — в три раза, с 600 до 1940 пассажиров в час. В новом аэровокзальном комплексе будут работать 39 стоек регистрации, в том числе 11 — на международных воздушных линиях. Также в Рощино появятся семь крытых телескопических трапов, 16 кабин паспортного контроля на международных воздушных линиях.