Тюменский аэропорт Рощино перестроят за 14 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Стоимость контракта составляет 13,9 миллиардов рублей. Сдача в эксплуатацию объекта запланирована на январь 2027 года.
В документах указано, что после проведения работ по реконструкции аэровокзального комплекса, площадь терминала увеличится с 27 тысячи квадратных метров до 46 тысяч, пропускная способность аэропорта вырастет до 1 900 пассажиров в час и 3,8 миллионов пассажиров в год.
Ранее «Наш Город» писал, что АО «Аэропорт Рощино» вел поиск подрядной организации, готовой заняться реконструкций аэровокзального комплекса еще с сентября 2022 года. Дважды аукцион признавали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.