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Тюменский аэропорт Рощино перестроят за 14 миллиардов рублей

27 февраля 2023, 06:58
Фото: 1MI

На реконструкцию аэропорта Рощино потратят 14 миллиардов рублей

Реконструкцией тюменского аэропорта Рощино займется компания «Лимакмаращстрой», входящая в турецкий консорциум Limak Marash. Фирма одержала победу на аукционе по проведению работ по реконструкции аэровокзального комплекса.
Сюжет
Тюмень

Стоимость контракта составляет 13,9 миллиардов рублей. Сдача в эксплуатацию объекта запланирована на январь 2027 года.

В документах указано, что после проведения работ по реконструкции аэровокзального комплекса, площадь терминала увеличится с 27 тысячи квадратных метров до 46 тысяч, пропускная способность аэропорта вырастет до 1 900 пассажиров в час и 3,8 миллионов пассажиров в год.

Ранее «Наш Город» писал, что АО «Аэропорт Рощино» вел поиск подрядной организации, готовой заняться реконструкций аэровокзального комплекса еще с сентября 2022 года. Дважды аукцион признавали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Реконструкция тюменского Рощино подорожала за полгода почти в два раза
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#Валентина Бурнашева#Рощино#Аэропорт Рощино#Реконструкция "Рощино"#Аукцион#Тюмень#Тюменская область
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