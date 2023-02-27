Тюменский аэропорт Рощино перестроят за 14 миллиардов рублей

В документах указано, что после проведения работ по реконструкции аэровокзального комплекса, площадь терминала увеличится с 27 тысячи квадратных метров до 46 тысяч, пропускная способность аэропорта вырастет до 1 900 пассажиров в час и 3,8 миллионов пассажиров в год.