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Двух участников СВО из Тюменской области вернули из украинского плена

Двух тюменских бойцов вернули из украинского плена

5 января 2024, 08:04
Фото: 1MI

Двух участников СВО из Тюменской области вернули из украинского плена

Двух военнослужащих из Тюменской области, участников СВО, освободили из украинского плена. Бойцы попали в число 248 военных, освобожденных 3 января с подконтрольной киевскому режиму территории в ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной.

Как рассказал «Нашему Городу» уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских, один из военных, вернувшихся из плена, — житель Тюмени, второй боец — житель Ишима.

По словам Датских, родственникам освобожденных тюменцев уже сообщили об их возвращении. Правда, увидеться они смогут только после того, как бойцы пройдут медицинскую комиссию. На данный момент они находятся в карантине — с военными работают психологи и медики.

«В будущем военнослужащие смогут вернуться на службу, если позволит состояние здоровья. Или же отправиться в медучреждение для прохождения реабилитации», — пояснил Олег Датских.

Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре 2022 года из украинского плена был освобожден 22-летний фельдшер из Тобольска Александр Захаров. Тоболяка заметили в видеорепортаже федерального канала жители Тюменской области.

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