Двух тюменских бойцов вернули из украинского плена

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Как рассказал «Нашему Городу» уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских, один из военных, вернувшихся из плена, — житель Тюмени, второй боец — житель Ишима.
По словам Датских, родственникам освобожденных тюменцев уже сообщили об их возвращении. Правда, увидеться они смогут только после того, как бойцы пройдут медицинскую комиссию. На данный момент они находятся в карантине — с военными работают психологи и медики.
«В будущем военнослужащие смогут вернуться на службу, если позволит состояние здоровья. Или же отправиться в медучреждение для прохождения реабилитации», — пояснил Олег Датских.
Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре 2022 года из украинского плена был освобожден 22-летний фельдшер из Тобольска Александр Захаров. Тоболяка заметили в видеорепортаже федерального канала жители Тюменской области.