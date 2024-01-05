«Нечаянно отвалились»: в Тюмени у автобуса, направлявшегося в Винзили, отпали колеса

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
«5 января, улица Монтажников, выезд на объездную. У автобуса колеса отпали нечаянно — просто взяли и отвалились», — прокомментировал автор видео.
К счастью, во время ЧП ни пассажиры, ни водитель, ни другие участники дорожного движения не пострадали.
«Похоже, это все что нужно знать о состоянии автобусов в Тюмени. За техникой ни кто не смотрит, завелся автобус поехал и ладно!» — посетовали горожане.
Между тем, по заверениям городских властей, в Тюмени средний срок службы автобусов не превышает 10 лет. В минувшем году было приобретено за счет средств инфраструктурного кредита 34 модернизированных ЛиАЗа. Годом ранее в автобусном парке было обновлено порядка 80 транспортных единиц.