«Нечаянно отвалились»: в Тюмени у автобуса, направлявшегося в Винзили, отпали колеса

Между тем, по заверениям городских властей, в Тюмени средний срок службы автобусов не превышает 10 лет. В минувшем году было приобретено за счет средств инфраструктурного кредита 34 модернизированных ЛиАЗа. Годом ранее в автобусном парке было обновлено порядка 80 транспортных единиц.