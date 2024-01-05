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В Тюмени у автобуса, направлявшегося в Винзили, отпали колеса

«Нечаянно отвалились»: в Тюмени у автобуса, направлявшегося в Винзили, отпали колеса

5 января 2024, 07:33
Фото: Администрация Тюмени

В Тюмени у автобуса, направлявшегося в Винзили, отпали колеса

У водителя и пассажиров тюменского автобуса № 292 сегодняшний день не задался с самого утра. В районе улицы Монтажников у транспортного средства отпали задние колеса. Видеокадры со сломавшимся автобусом опубликовали в социальных сетях очевидцы.
Видео: ЧС Тюмень
«5 января, улица Монтажников, выезд на объездную. У автобуса колеса отпали нечаянно — просто взяли и отвалились», — прокомментировал автор видео.

К счастью, во время ЧП ни пассажиры, ни водитель, ни другие участники дорожного движения не пострадали.

«Похоже, это все что нужно знать о состоянии автобусов в Тюмени. За техникой ни кто не смотрит, завелся автобус поехал и ладно!» — посетовали горожане.

Между тем, по заверениям городских властей, в Тюмени средний срок службы автобусов не превышает 10 лет. В минувшем году было приобретено за счет средств инфраструктурного кредита 34 модернизированных ЛиАЗа. Годом ранее в автобусном парке было обновлено порядка 80 транспортных единиц.

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