Фельдшера из Тобольска освободили из украинского плена

В числе освобожденных из плена оказался 22-летний фельдшер из Тобольска Александр Захаров. Земляка заметили в видеорепортаже федерального канала жители Тюменской области.
«Рано утром смотрел сюжет на „Россия-24“ про освобождение российских военнопленных и показалось, что на кадрах среди возвращающихся из плена военнослужащих лицо Александра несколько раз промелькнуло. Оказалось, не показалось. Рад, что ему удалось вернуться живым и относительно невредимым», — написал в сообществе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page] Раиль У.
Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев подтвердил «Нашему Городу» данную информацию. И добавил, что наряду с 22-летним тоболяком из плена освобожден еще один житель Тюменской области.
«Домой вернулся. Увижу близких и родных — это самое главное», — сообщил Александр.
Ранее «Наш Город» писал, что Александр Захаров в плен попал 25 сентября. Во время атаки ВСУ тюменец получил серьезные ранения. О том, как и почему он поехал Украину Александр рассказал в интервью журналисту. Оно было опубликовано несколько дней назад на видеохостинге YouTube.