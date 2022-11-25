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Фельдшера из Тобольска освободили из украинского плена

Сегодня, 08:53
Фото: 1MI

22-летнего тоболяка освободили из плена на Украине

Двое жителей Тюменской области, находившиеся в украинском плену, освобождены. Военных обменяли по формуле 50 на 50. На данный момент бойцы прибыли в Подмосковье, в ближайшее время их направят в Москву для лечения и реабилитации.
Сюжет
Тюмень

В числе освобожденных из плена оказался 22-летний фельдшер из Тобольска Александр Захаров. Земляка заметили в видеорепортаже федерального канала жители Тюменской области.

«Рано утром смотрел сюжет на „Россия-24“ про освобождение российских военнопленных и показалось, что на кадрах среди возвращающихся из плена военнослужащих лицо Александра несколько раз промелькнуло. Оказалось, не показалось. Рад, что ему удалось вернуться живым и относительно невредимым», — написал в сообществе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page] Раиль У.

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев подтвердил «Нашему Городу» данную информацию. И добавил, что наряду с 22-летним тоболяком из плена освобожден еще один житель Тюменской области.

«Домой вернулся. Увижу близких и родных — это самое главное», — сообщил Александр.

Ранее «Наш Город» писал, что Александр Захаров в плен попал 25 сентября. Во время атаки ВСУ тюменец получил серьезные ранения. О том, как и почему он поехал Украину Александр рассказал в интервью журналисту. Оно было опубликовано несколько дней назад на видеохостинге YouTube.

На Украине в плен попал фельдшер из Тобольска
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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева
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