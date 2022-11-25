Фельдшера из Тобольска освободили из украинского плена

Ранее «Наш Город» писал, что Александр Захаров в плен попал 25 сентября. Во время атаки ВСУ тюменец получил серьезные ранения. О том, как и почему он поехал Украину Александр рассказал в интервью журналисту. Оно было опубликовано несколько дней назад на видеохостинге YouTube.