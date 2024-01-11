Прокуратура взяла на контроль задержку рейса из Тюмени в Новосибирск

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В справочной службе аэропорта Рощино уточняли, что задержка рейса связана с технической неисправностью воздушного судна.
На рейс зарегистрированы 32 человека. Всем пассажирам до отправления будет оказываться комплекс услуг, ситуацию держит на контроле Тюменский транспортный прокурор.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени сняли с рейса до Москвы мужчину, закурившего в туалете. На замечание авиапассажир отреагировал неадекватно.