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Задержка рейса из Тюмени в Новосибирск на контроле прокуратуры

Прокуратура взяла на контроль задержку рейса из Тюмени в Новосибирск

11 января 2024, 05:14
Фото: 1MI

Задержка рейса из Тюмени в Новосибирск на контроле прокуратуры

В соответствии с плановым расписанием, самолет должен был вылететь 10 января в 22:55. Из-за непредвиденных проблем время вылета было перенесено на 19:00 11 января.

В справочной службе аэропорта Рощино уточняли, что задержка рейса связана с технической неисправностью воздушного судна.

На рейс зарегистрированы 32 человека. Всем пассажирам до отправления будет оказываться комплекс услуг, ситуацию держит на контроле Тюменский транспортный прокурор.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени сняли с рейса до Москвы мужчину, закурившего в туалете. На замечание авиапассажир отреагировал неадекватно.

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