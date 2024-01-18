Итоги дня в Тюмени: тело в озере, забастовка, новогодние миллиардеры, Рёдан вернулся

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Погибший, спустя двое суток после ЧП, обнаружен в озере акватории Туры, куда поступают очищенные стоки.
Напомним, после происшествия с рабочим на очистных сооружениях на улице Раневской в районе Копытова, очевидцы трагедии сразу говорили, что шансов выжить у него нет. Мужчину после падения в трубу смыло течением. Произошло это 16 января. В поисках тела рабочего были задействованы спасатели, сотрудники Водоканала и специальные роботы.
Таким образом, они хотят заявить о нарушении их прав на нормированный рабочий день и достойную оплату труда. Забастовку на ближайшее время планируют водители маршрута №52.
«Я, простите, задолбался уже по 16 часов работать за копейки, поэтому планирую тоже не выйти в этот день», — отметил один из шоферов.
На информацию об этом обратил внимание прокурор Тюменской области, поручив провести по ней проверку компаний-перевозчиков.
Практически одновременно массовые скопления «паучков» заметили в Тюмени и крупных городах ХМАО и ЯНАО. Ребята из ЧВК Редан делают фотосессии и выкладывают их в соцсети. Пока никаких скандалов, связанных с их появлением, как в начале прошлого года — нет.
Узнать «рёданцев» можно по длинной челке и одежде, как правило, это клетчатые брюки, футболка или кофта с порядковым номером на фоне паутины, а излюбленное место их встреч — торговые центры.
Пенсионерка из Тюмени могла пропустить свою очередь на бесплатную операцию по эндопротезированию коленного сустава из-за отсутствия кардиолога в поликлинике №8. Запись к врачу была неожиданно перенесена на несколько недель вперед.
«Мне назначили операцию на 25 января 2024 года. До этого времени нужно пройти обследование врачей, в том числе у кардиолога. Талон на прием к кардиологу у меня был на 23 января, но 17 января пришло уведомление, что запись перенесена на 2 февраля. У меня операция 25 января, но из-за переноса записи к кардиологу, госпитализация оказалась под угрозой срыва», — рассказала женщина.
В поликлинике решить проблему пенсионерки смогли только после того, как она обратилась в департамент здравоохранения.
Сегодня стали известны имена победителей новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото». Главный приз — один миллиард рублей — достался семье из Тюмени Юрию и Светлане Семеновым. Супруг работает токарем, а его жена логопедом.
Однако тюменцы не поверили в искренность новоиспеченных миллиардеров. По их мнению, победители фиктивные и всего лишь играют роль, чтобы компания — организатор лотерей, чтобы увеличить продажи билетов.
«Если б была правда, я бы только порадовалась, за людей, которым так повезло. Но набрав имя, фамилию и профессию логопед, появляется другая женщина, которая проживает в Екатеринбурге и там же принимает (в релизе „Столото“ было указано, что Светлана работает логопедом). Так что, очередная ложь, рекламный дешевый ход, ну либо вымышленные имена, фамилии, профессии, лица», — отметила Милана М.