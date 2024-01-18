Итоги дня в Тюмени: тело в озере, забастовка, новогодние миллиардеры, Рёдан вернулся

Напомним, после происшествия с рабочим на очистных сооружениях на улице Раневской в районе Копытова, очевидцы трагедии сразу говорили, что шансов выжить у него нет. Мужчину после падения в трубу смыло течением. Произошло это 16 января. В поисках тела рабочего были задействованы спасатели, сотрудники Водоканала и специальные роботы.