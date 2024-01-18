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Posted Сегодня, 17:55

Published Сегодня, 17:55

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

Итоги дня в Тюмени: тело в озере, забастовка, новогодние миллиардеры, Рёдан вернулся

Итоги дня в Тюмени: тело в озере, забастовка, новогодние миллиардеры, Рёдан вернулся

18 января 2024, 17:55
Фото: nashgorod.ru
Дайджест событий за 18 января в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Завершены поиски тела рабочего, которого засосало в трубу на очистных в Тюмени

Погибший, спустя двое суток после ЧП, обнаружен в озере акватории Туры, куда поступают очищенные стоки.

Напомним, после происшествия с рабочим на очистных сооружениях на улице Раневской в районе Копытова, очевидцы трагедии сразу говорили, что шансов выжить у него нет. Мужчину после падения в трубу смыло течением. Произошло это 16 января. В поисках тела рабочего были задействованы спасатели, сотрудники Водоканала и специальные роботы.

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Таким образом, они хотят заявить о нарушении их прав на нормированный рабочий день и достойную оплату труда. Забастовку на ближайшее время планируют водители маршрута №52.

«Я, простите, задолбался уже по 16 часов работать за копейки, поэтому планирую тоже не выйти в этот день», — отметил один из шоферов.

На информацию об этом обратил внимание прокурор Тюменской области, поручив провести по ней проверку компаний-перевозчиков.

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В Тюменскую область снова вернулись подростки из ЧВК Редан

Практически одновременно массовые скопления «паучков» заметили в Тюмени и крупных городах ХМАО и ЯНАО. Ребята из ЧВК Редан делают фотосессии и выкладывают их в соцсети. Пока никаких скандалов, связанных с их появлением, как в начале прошлого года — нет.

Узнать «рёданцев» можно по длинной челке и одежде, как правило, это клетчатые брюки, футболка или кофта с порядковым номером на фоне паутины, а излюбленное место их встреч — торговые центры.

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В тюменских поликлиниках остро не хватает узких специалистов

Пенсионерка из Тюмени могла пропустить свою очередь на бесплатную операцию по эндопротезированию коленного сустава из-за отсутствия кардиолога в поликлинике №8. Запись к врачу была неожиданно перенесена на несколько недель вперед.

«Мне назначили операцию на 25 января 2024 года. До этого времени нужно пройти обследование врачей, в том числе у кардиолога. Талон на прием к кардиологу у меня был на 23 января, но 17 января пришло уведомление, что запись перенесена на 2 февраля. У меня операция 25 января, но из-за переноса записи к кардиологу, госпитализация оказалась под угрозой срыва», — рассказала женщина.

В поликлинике решить проблему пенсионерки смогли только после того, как она обратилась в департамент здравоохранения.

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Тюменцы усомнились в искренности лотерейных миллиардеров

Сегодня стали известны имена победителей новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото». Главный приз — один миллиард рублей — достался семье из Тюмени Юрию и Светлане Семеновым. Супруг работает токарем, а его жена логопедом.

Однако тюменцы не поверили в искренность новоиспеченных миллиардеров. По их мнению, победители фиктивные и всего лишь играют роль, чтобы компания — организатор лотерей, чтобы увеличить продажи билетов.

«Если б была правда, я бы только порадовалась, за людей, которым так повезло. Но набрав имя, фамилию и профессию логопед, появляется другая женщина, которая проживает в Екатеринбурге и там же принимает (в релизе „Столото“ было указано, что Светлана работает логопедом). Так что, очередная ложь, рекламный дешевый ход, ну либо вымышленные имена, фамилии, профессии, лица», — отметила Милана М.
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