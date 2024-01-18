Тюменцы советуют токарю и логопеду, выигравшим новогодний миллиард, как его потратить

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Обладателями суперприза стала семья Юрия и Светланы Семеновых. Он работает токарем, она логопедом. Супруги планируют потратить деньги на новое жилье, помощь детям, а часть выигрыша направить на благотворительность.
Их планы схожи с мечтами многих тюменцев, которым они поделились в нашем телеграм-канале. На выигранные деньги хотели бы купить недвижимость для себя и родных большинство участников опроса. Второй по популярности комментарий — материальная поддержка и подарки близким. И третий — поправить здоровье.
Но есть среди тюменцев и те, кто мечтает о хорошем образовании и большой библиотеке книг.
«Здоровье, недвижимость, обучение, благотворительность, путешествия, покрытие долгов своих и близких родных».
«Квартира, здоровье. И много книг бы купила».
«Новая спина».
«Новую одежду, машину, пожертвования в благотворительные фонды, съездила бы на отдых, дом, потратила бы на обучение в медуниверситете».
«Все траты уже давно распланированы — осталось выиграть миллиард. Конечно — квартира, машина, здоровье, путешествия, крупные подарки родным и близким и т. д.».
«Здоровье, зубы, помощь нуждающимся, помощь родне, путешествия, возможно жилье в местах где понравилось особенно».
«Хорошая квартира и спокойная жизнь».
Другие горожане размышляют более рационально, понимая, что большими деньгами нужно уметь распоряжаться.
«1) Минус налог 35%, 2) Благотворительность — 15%, 3) Детям квартиры,
4) Съездить в путешествие, 5) Остатки можно вложить в долгосрочные инвестиции».
«Я реалист. А если по условиям, надо уметь ещё правильно деньгами распоряжаться».
«Дом, машина, бизнес».
«Это много! Оставила бы чуть-чуть и отдала больным деткам. С ума можно сойти с такими деньгами».
Также есть среди тюменцев и те, кто продолжает сомневаться в честности организаторов лотереи.
«Для начала заплатил бы семье Семëновых и организаторам, чтобы Семëновы всем говорили, что это они выиграли миллиард».
По мнению скептиков, новогодний миллиард достался организатору лотереи, а Семеновы всего лишь исполняют роль счастливых победителей. К тому же многих смутило то, что они объявились только спустя две недели после новогоднего розыгрыша, при этом не побоялись раскрыть себя перед всей страной.