Тюменцы советуют токарю и логопеду, выигравшим новогодний миллиард, как его потратить

По мнению скептиков, новогодний миллиард достался организатору лотереи, а Семеновы всего лишь исполняют роль счастливых победителей. К тому же многих смутило то, что они объявились только спустя две недели после новогоднего розыгрыша, при этом не побоялись раскрыть себя перед всей страной.