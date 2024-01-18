Тюменская прокуратура проверит информацию о готовящейся забастовке маршрутчиков

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Проверку на соблюдение компаниями-перевозчиками условий труда водителей проведет прокуратура города совместно со специалистами региональной госинспекции труда.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.
О том, что готовится забастовка водителей автобусов стало известно сегодня, 18 января. По данным источника информации, на такие меры решились шоферы с рейса №52 из-за ненормированных графиков работы и низкой зарплаты.