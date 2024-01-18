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Published Сегодня, 15:21

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Updated Сегодня, 15:27

Тюменская прокуратура проверит информацию о готовящейся забастовке маршрутчиков

Тюменская прокуратура проверит информацию о готовящейся забастовке маршрутчиков

18 января 2024, 15:21
Фото: 1MI
Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по информации о готовящейся забастовке водителей маршрутных автобусов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверку на соблюдение компаниями-перевозчиками условий труда водителей проведет прокуратура города совместно со специалистами региональной госинспекции труда.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.

О том, что готовится забастовка водителей автобусов стало известно сегодня, 18 января. По данным источника информации, на такие меры решились шоферы с рейса №52 из-за ненормированных графиков работы и низкой зарплаты.

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