«Паучий хайп»: подростки из ЧВК Редан вернулись в торговые центры Тюменской области

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Фоточеллендж подростков в мерче «ЧВК Редан» в соцсетях заметил телеграм канал «Округ белых ночей».
«ЧВК Рёдан снова объявились в Новом Уренгое, Тюмени и ХМАО. Последователей молодежной субкультуры с пауками на спине начали замечать на улицах городов Тюменской матрешки», — сказано в сообщении.
Также после долгого затишья подростки с пауками замечены и в других регионах. Чаще всего они собираются в торговых центрах. Так, в начале 2023 года ребята из «ЧВК Редан» стали головной болью тюменской полиции и сотрудников всех крупных ТЦ. Паучков называют экстремистами, но они утверждают, что напротив, выступают против насилия.
Название субкультура взяла из аниме Hunter x Hunter о призрачном отряде Геней Рёдан или Пауки. Сериал вышел в 1999 году, но популярность такого масштаба приобрел только в последние годы. При чем фанаты Рёдан стали появляться по всему миру, в том числе и России и соседних с ней странах.
Отличительная атрибутика «рёданцев» — клетчатые брюки и футболка или кофта с порядковым номером на фоне паутины.