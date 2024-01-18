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Updated Сегодня, 16:13

«Паучий хайп»: подростки из ЧВК Редан вернулись в торговые центры Тюменской области

«Паучий хайп»: подростки из ЧВК Редан вернулись в торговые центры Тюменской области

18 января 2024, 15:55
Фото: 1MI
Молодежная субкультура «ЧВК Редан», которая в прошлом году очень быстро стала популярной у российских подростков, возвращается в Тюменскую область. Практически одновременно «паучки» объявились в региональной столице и крупных городах ХМАО и ЯНАО.

Фоточеллендж подростков в мерче «ЧВК Редан» в соцсетях заметил телеграм канал «Округ белых ночей».

Фото: телеграм канал «Округ белых ночей»
«ЧВК Рёдан снова объявились в Новом Уренгое, Тюмени и ХМАО. Последователей молодежной субкультуры с пауками на спине начали замечать на улицах городов Тюменской матрешки», — сказано в сообщении.

Также после долгого затишья подростки с пауками замечены и в других регионах. Чаще всего они собираются в торговых центрах. Так, в начале 2023 года ребята из «ЧВК Редан» стали головной болью тюменской полиции и сотрудников всех крупных ТЦ. Паучков называют экстремистами, но они утверждают, что напротив, выступают против насилия.

Название субкультура взяла из аниме Hunter x Hunter о призрачном отряде Геней Рёдан или Пауки. Сериал вышел в 1999 году, но популярность такого масштаба приобрел только в последние годы. При чем фанаты Рёдан стали появляться по всему миру, в том числе и России и соседних с ней странах.

Отличительная атрибутика «рёданцев» — клетчатые брюки и футболка или кофта с порядковым номером на фоне паутины.

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#Общество#Ирина Швецова#Подросток#Чвк редан
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