«Паучий хайп»: подростки из ЧВК Редан вернулись в торговые центры Тюменской области

Также после долгого затишья подростки с пауками замечены и в других регионах. Чаще всего они собираются в торговых центрах. Так, в начале 2023 года ребята из «ЧВК Редан» стали головной болью тюменской полиции и сотрудников всех крупных ТЦ. Паучков называют экстремистами, но они утверждают, что напротив, выступают против насилия.