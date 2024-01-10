Итоги дня в Тюмени: задержания мигрантов, угрожает эпидемия, «Хищник» для президента

В Тюменской области за последнюю неделю зарегистрировано 192 случая заражения коронавирусом. Это в три раза меньше, чем на 2 января. Однако говорить о стабилизации эпидситуации в регионе еще рано. Кроме ковида, тюменцам может угрожать эпидемия ОРВИ и гриппа, которые сейчас стремительно распространяются по всей стране.