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Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

Итоги дня в Тюмени: задержания мигрантов, угрожает эпидемия, «Хищник» для президента

Итоги дня в Тюмени: задержания мигрантов, угрожает эпидемия, «Хищник» для президента

10 января 2024, 16:29
Фото: 1MI
Дайджест событий за 10 января в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

За один рейд тюменские силовики задержали полсотни иностранцев

Полиция и Росгвардия провели совместный рейд в центральном районе Тюмени, где было зафиксировано сосредоточение мигрантов. Только там силовики задержали 54 иностранца.

На трех из них составлены протоколы за нарушение правил въезда на территорию России, на одного — за предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учет.

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Тюменские врачи прогнозируют рост заболеваемости ковидом, ОРВИ и гриппом

В Тюменской области за последнюю неделю зарегистрировано 192 случая заражения коронавирусом. Это в три раза меньше, чем на 2 января. Однако говорить о стабилизации эпидситуации в регионе еще рано. Кроме ковида, тюменцам может угрожать эпидемия ОРВИ и гриппа, которые сейчас стремительно распространяются по всей стране.

Вероятность заражения всеми тремя вирусами мала, но единичные случаи уже зарегистрированы.

«Дело в том, что обычно один вирус занимает доминирующую позицию и не допускает присоединения прочих. Но практика показывает, что так происходит не во всех случаях. Обычно заражение двумя или более вирусами происходит, если человек уже подхватил один и к нему в гости пришел человек активно зараженный другим. Это опасное явление, так как оно повышает риск возникновения осложнений», — говорит тюменский вирусолог Геннадий Уманский.

Роста заболеваемости и первых вероятных случаев тридемии в Тюменской области ждут к третьей декаде января.

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Сергей Шойгу похвалил бойцов СВО из тюменского полка

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил профессионализм и эффективность 40 инженерно-саперного полка, сформированного в Тюменской области.

«Решительными и профессиональными действиями личного состава было проверено более одной тысячи километров маршрутов движения, обезврежено и уничтожено около 1 500 взрывоопасных предметов, установлено свыше 10 тысяч мин различного предназначения и возведено порядка 10 километров невзрывных заграждений», — пояснил глава минобороны.
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Секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал тобольский внедорожник

Сегодня президент России Владимир Путин провел рабочий день в Чукотском автономном округе. Для поездки по региону он выбрал снегоболотоход «Хищник», который производится в Тобольском районе.

Однако секретарь президента Дмитрий Песков остался недоволен качеством отечественного внедорожника и посоветовал производителю, довести машину «до ума».

«Руль работает плохо, коробка работает плохо. Очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный», — прокомментировал представитель Кремля.
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Участников перестрелки в Тюмени объявили в федеральный розыск

Утром 5 января возле одного из домов на улице Муравленко произошла перестрелка. В результате стрельбы двое мужчин получили ранения. Один из участников стрельбы задержан.

«Остальные лица, причастные к совершению преступления, объявлены в федеральный розыск. Принимаются меры к их задержанию», — пояснили СКР.
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