В Тюмени с 1 января отменили пять автобусных маршрутов

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В нюансах транспортной реформы в Тюмени разобрался 72.RU. Так, с 1 января из расписания общественного транспорта убрали маршруты:
Изменения схемы движения коснулись маршрутов: №11д, 15, 21, 26, 39, 47д, 49, 53, 54, 54д, 60, 79, 80, 80д, 99, 100, 100к, 129к.
Напомним, пересадочным тарифом могут воспользоваться все тюменцы, у которых есть электронная транспортная карта «Общепользовательская». Оплатив ей проезд в первом автобусе в течение часа можно пересесть в другой бесплатно.