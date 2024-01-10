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В Тюмени с 1 января отменили пять автобусных маршрутов

В Тюмени с 1 января отменили пять автобусных маршрутов

10 января 2024, 09:52
Фото: 1MI
С нового года в Тюмени на общественном транспорте произошло несколько изменений. Все они связаны с главным нововведением — пересадочным тарифом.

В нюансах транспортной реформы в Тюмени разобрался 72.RU. Так, с 1 января из расписания общественного транспорта убрали маршруты:

  • №11Д «6 км Старого Тобольского тракта — Дом Обороны»;
  • №26 «Областная библиотека — Мебельная фабрика»;
  • №66К «Областная библиотека — до с/о Яровское»;
  • №71Д «Государственный Аграрный Университет — ул. Московская»;
  • №73Д «Железнодорожный вокзал — бульвар Бориса Щербины».

Изменения схемы движения коснулись маршрутов: №11д, 15, 21, 26, 39, 47д, 49, 53, 54, 54д, 60, 79, 80, 80д, 99, 100, 100к, 129к.

Напомним, пересадочным тарифом могут воспользоваться все тюменцы, у которых есть электронная транспортная карта «Общепользовательская». Оплатив ей проезд в первом автобусе в течение часа можно пересесть в другой бесплатно.

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#Общество#Ирина Швецова#Автобусы#Новости тюмени
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