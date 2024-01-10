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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Тюменец Лев Зулькарнаев поделился видео с проб на роль «Зимы» в «Слово пацана»

«В сериале все точнее»: актер из Тюмени показал видео с проб на роль в «Слово пацана»

10 января 2024, 11:24
Фото: 1MI

Тюменец Лев Зулькарнаев поделился видео с проб на роль «Зимы» в «Слово пацана»

Звезда сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев показал видео с проб на роль «Зимы». Ролик он опубликовал в своем телеграм-канале, отметив, что сделал это с разрешения режиссера.
Видео: телеграм-канал Льва Зулькарнаева

Также актер заметил, что в фильме он отработал свою роль точнее, чем на пробах.

«Сцена в процессе отошла Турбо. Удивительно, конечно, наблюдать, как меняется персонаж от сценария к экрану. Живая материя. А на пробах еще лицом хлопочу… В сериале все куда точнее», — подписал видео Зулькарнаев.
Фото: телеграм-канал Льва Зулькарнаева

Лев Зулькарнаев родился в Тюмени. Здесь же получил первое профессиональное образование. После чего уехал в Москву, где поступил в ГИТИС. На сегодня в портфолио 23-летнего тюменца несколько ролей в полнометражном кино и сериалах. В его фильмографии — «Поехавшая», «Экспресс», «Коса», «Шаляпин», «Просто Михалыч», но настоящую известность Льву Зулькарнаеву принесла роль «Зимы» в нашумевшем сериале «Слово пацана».

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