«В сериале все точнее»: актер из Тюмени показал видео с проб на роль в «Слово пацана»

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Также актер заметил, что в фильме он отработал свою роль точнее, чем на пробах.
«Сцена в процессе отошла Турбо. Удивительно, конечно, наблюдать, как меняется персонаж от сценария к экрану. Живая материя. А на пробах еще лицом хлопочу… В сериале все куда точнее», — подписал видео Зулькарнаев.
Лев Зулькарнаев родился в Тюмени. Здесь же получил первое профессиональное образование. После чего уехал в Москву, где поступил в ГИТИС. На сегодня в портфолио 23-летнего тюменца несколько ролей в полнометражном кино и сериалах. В его фильмографии — «Поехавшая», «Экспресс», «Коса», «Шаляпин», «Просто Михалыч», но настоящую известность Льву Зулькарнаеву принесла роль «Зимы» в нашумевшем сериале «Слово пацана».