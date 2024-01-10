«В сериале все точнее»: актер из Тюмени показал видео с проб на роль в «Слово пацана»

Лев Зулькарнаев родился в Тюмени. Здесь же получил первое профессиональное образование. После чего уехал в Москву, где поступил в ГИТИС. На сегодня в портфолио 23-летнего тюменца несколько ролей в полнометражном кино и сериалах. В его фильмографии — «Поехавшая», «Экспресс», «Коса», «Шаляпин», «Просто Михалыч», но настоящую известность Льву Зулькарнаеву принесла роль «Зимы» в нашумевшем сериале «Слово пацана».