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Posted Сегодня, 03:21

Published Сегодня, 03:21

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

Тюменцы рассказали, какие фильмы будут смотреть на новогодних каникулах

Тюменцы назвали лучшие фильмы для просмотра на новогодних каникулах

2 января 2024, 03:21
Фото: 1MI

Тюменцы рассказали, какие фильмы будут смотреть на новогодних каникулах

В списке есть и нестареющая классика, и нашумевшие новинки. Некоторые тюменцы, выяснили специалисты SuperJob, предпочитают смотреть не фильмы, а сериалы.
Сюжет
Фильмы

Предпочтение советским фильмам и сериалам отдали 22% опрошенных тюменцев. Самыми популярными кинолентами стали «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика».

Современные фильмы и сериалы для просмотра на новогодних каникулах выбрали 16% респондентов. Они остановили свой выбор на серии фильмов о Гарри Поттере, трилогии «Властелин колец» и «Барби».

12% тюменцев предпочитают современные российские фильмы и сериалы. В топ лучших попали «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Холоп» и «Теща».

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Пересмотреть заново зарубежную классику планируют 9% опрошенных. Самыми популярными стали «Один дома», «Гринч — похититель Рождества» и «Трудный ребенок».

10% тюменцев решили выбрать иные жанры, 6% посвятят каникулы просмотру телевизионных передач, 19% не хотят тратить каникулы на просмотр фильмов и сериалов.

Ранее «Наш город» рассказал, что фильм тюменского режиссера «Каравелла Крапивина» победил на международном фестивале «Крылатый Барс». Кинолента одержала победу в номинации «Лучший режиссер-документалист».

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