Тюменцы назвали лучшие фильмы для просмотра на новогодних каникулах

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Предпочтение советским фильмам и сериалам отдали 22% опрошенных тюменцев. Самыми популярными кинолентами стали «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика».
Современные фильмы и сериалы для просмотра на новогодних каникулах выбрали 16% респондентов. Они остановили свой выбор на серии фильмов о Гарри Поттере, трилогии «Властелин колец» и «Барби».
12% тюменцев предпочитают современные российские фильмы и сериалы. В топ лучших попали «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Холоп» и «Теща».
Пересмотреть заново зарубежную классику планируют 9% опрошенных. Самыми популярными стали «Один дома», «Гринч — похититель Рождества» и «Трудный ребенок».
10% тюменцев решили выбрать иные жанры, 6% посвятят каникулы просмотру телевизионных передач, 19% не хотят тратить каникулы на просмотр фильмов и сериалов.
Ранее «Наш город» рассказал, что фильм тюменского режиссера «Каравелла Крапивина» победил на международном фестивале «Крылатый Барс». Кинолента одержала победу в номинации «Лучший режиссер-документалист».