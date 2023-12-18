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Фильм тюменского режиссера о Крапивине победил на международном фестивале

Фильм тюменского режиссера о писателе Крапивине победил на международном фестивале

18 декабря 2023, 02:16
Фото: 1MI

Фильм тюменского режиссера о Крапивине победил на международном фестивале

В Казани прошел международный кинофестиваль «Крылатый Барс». На нем были представлены 54 картины из разных стран мира.

Документальный фильм «Каравелла Крапивина» победил на международном фестивале «Крылатый Барс». Кинолента одержала победу в номинации «Лучший режиссер-документалист», сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Ни в коем случае не считаю эту награду только личной. Это победа всей команды. В планах — много съемок в следующем году, у „Каравеллы Крапивина“ будет большая фестивальная программа. Мы продолжаем снимать кино, и снимаем его в Тюмени», — поделился режиссер Дмитрий Колобов.

На участие в фестивале были поданы более 300 заявок из 7 стран. В конкурсную программу допустили 54 картины из России, Ирана и Китая.

Ранее «Наш город» сообщал, что в фильме тюменского режиссера Кирилла Султанова снимаются звезды сериалов «Нюхач» и «Оффлайн». Но все же, основную ставку он делает на молодых и не особо популярных артистов.

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