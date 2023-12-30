Как будут работать тюменские торговые центры и кинотеатры в новогодние каникулы?

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
ТЦ Гудвин
Кинотеатр «Синема Парк»
ТРЦ «Кристалл»
Кинотеатр «Киномакс»
ТРЦ «Премьер»
Кинотеатр «Премьер»
ТРЦ «Фаворит»
Кинотеатр «Азбука Кино»
ТЦ «Сити Молл»
Кинотеатр «Атмос Синема»
ТЦ «Матрешка»
ТЦ «Колумб»
Кинотеатр «Каро»
ТРЦ «Па-На-Ма»
Кинотеатр «ЛазерСинема»
ТЦ «Солнечный»
Кинотеатр «Азбука Кино»
ТЦ «Остров»
Ранее «Наш Город» писал, что в новогодние каникулы по особому графику будут работать тюменские больницы. С графиком можно ознакомиться здесь.