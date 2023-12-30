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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Известно расписание работы тюменских ТРЦ в новогодние каникулы

Как будут работать тюменские торговые центры и кинотеатры в новогодние каникулы?

30 декабря 2023, 11:43
Фото: 2 ГИС

Известно расписание работы тюменских ТРЦ в новогодние каникулы

В новогодние праздники торгово-развлекательные центры Тюмени будут работать по особому графику. 31 декабря у всех крупных торговых центров будет сокращенный день — до 20:00. 1 января большая часть ТЦ будет закрыта. Со 2 января магазины будут работать по обычному графику.
Фото: 2 ГИС

ТЦ Гудвин

  • 31 декабря — до 20:00;
  • 1 января — выходной.

Кинотеатр «Синема Парк»

  • 31 декабря — до 21:00;
  • 1 января с 11:00.
Фото: 2 ГИС

ТРЦ «Кристалл»

  • 31 декабря — до 20:00;
  • 1 января — выходной.

Кинотеатр «Киномакс»

  • 31 декабря — до 18:00;
  • 1 января — с 12:00 до 04:00.
Фото: 2 ГИС

ТРЦ «Премьер»

  • 31 декабря —до 20:00;
  • 1 января — выходной.

Кинотеатр «Премьер»

  • 31 декабря —до 19:00;
  • 1 января — с 09:00 до 03:00.
Фото: 2 ГИС

ТРЦ «Фаворит»

  • 31 декабря —до 20:00;
  • 1 января — выходной.

Кинотеатр «Азбука Кино»

  • 31 декабря —до 18:00;
  • 1 января — с 13:00 до 03:30.
Фото: 2 ГИС

ТЦ «Сити Молл»

  • 31 декабря —до 20:00;
  • 1 января — выходной.

Кинотеатр «Атмос Синема»

  • 31 декабря — до 19:00;
  • 1 января — с 09:00 до 03:00.
Фото: 2 ГИС

ТЦ «Матрешка»

  • 31 декабря — до 20:00;
  • 1 января — выходной.
Фото: 2 ГИС

ТЦ «Колумб»

  • 31 декабря —до 21:00;
  • 1 января — с 13:00 до 22:00.

Кинотеатр «Каро»

  • 31 декабря —до 20:00;
  • 1 января — с 13:00 до 02:00.
Фото: 2 ГИС

ТРЦ «Па-На-Ма»

  • 31 декабря —до 19:00;
  • 1 января — выходной.

Кинотеатр «ЛазерСинема»

  • 31 декабря — до 19:00;
  • 1 января — с 12:00 до 21:00.
Фото: 2 ГИС

ТЦ «Солнечный»

  • 31 декабря — до 20:00;
  • 1 января — выходной.

Кинотеатр «Азбука Кино»

  • 31 декабря — до 21:00;
  • 1 января — с 11:00 до 03:00.
Фото: 2 ГИС

ТЦ «Остров»

  • 31 декабря — до 20:00;
  • 1 января — выходной.

Ранее «Наш Город» писал, что в новогодние каникулы по особому графику будут работать тюменские больницы. С графиком можно ознакомиться здесь.

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