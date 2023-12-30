Как будут работать тюменские торговые центры и кинотеатры в новогодние каникулы?

Известно расписание работы тюменских ТРЦ в новогодние каникулы

В новогодние праздники торгово-развлекательные центры Тюмени будут работать по особому графику. 31 декабря у всех крупных торговых центров будет сокращенный день — до 20:00. 1 января большая часть ТЦ будет закрыта. Со 2 января магазины будут работать по обычному графику.

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