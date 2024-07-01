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2024
Первый кинотеатр на крыше откроют в Тюмени
С 4 июля в Тюмени начнет свою работу уникальный кинотеатр на крыше. Открытие обещает быть запоминающимся: для первых показов выбраны самые интересные фильмы и мультфильмы.
1 июля, 13:03
Когда и где посмотреть новые фильмы 2024 года в Тюмени: афиша и расписание
2 мая, 06:20
Актер, которого предложил депутат тюменской думы Вершинин, сыграет Жириновского
Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий одобрил на роль молодого Владимира Жириновского в биографическом фильме кандидатуру актера Никиту Кологривого, которого предложил депутат Тюменской областной Думы Иван Вершинин.
18 февраля, 10:43
Звезда сериала «Слово пацана» высказался о Тюмени
Тюменский актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль «Зимы» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), поделился своим мнением о родном городе и людях, которые в нем живут.
24 января, 04:36
Тюменцы назвали лучшие фильмы для просмотра на новогодних каникулах
В списке есть и нестареющая классика, и нашумевшие новинки. Некоторые тюменцы, выяснили специалисты SuperJob, предпочитают смотреть не фильмы, а сериалы.
2 января, 03:21
2023
В фильме «Елки 10» снялся капитан тюменской команды КВН
Премьера новой части фильма запланирована на 7 декабря. Картина расскажет четыре истории разных людей.
1 декабря 2023, 02:25
На премьеру фильма «Папаша в бегах» в Тюмень приедут российские актеры
Большую часть сцен снимали в Тюменской области. Премьера состоится 11 ноября.
8 ноября 2023, 02:59
«Фильм Чебурашка» побил рекорд по кассовым сборам
10 января 2023, 09:07

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