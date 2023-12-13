Жители Тюмени массово распродают винтажные вещи на хайпе из-за сериала «Слово пацана»

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Чтобы привлечь внимание, в объявлениях продавцы вместе с названием товара пишут название сериала.
«Мохеровые шарфы производства времён СССР. Шарфы как в сериале „Слово пацана“. Тёплые, мягкие и уютные. 75% мохер, 25% шерсть. Стоимость 1,5 тыс. рублей», — сказано в описании товара.
Также на сайте выставлены «пацанские» шапки-ушанки и спортивные кофты.
«Олимпийка Маратика из сериала „Слово пацана“. Ограниченное количество. Материал трикотаж. Размеры: 46/48/50/52/54. Находимся в Тюмени, адрес уточняйте в личном сообщении! Отправим Авито доставкой», — говорится в объявлении.
Среди лотов есть и более дорогие варианты советской атрибутики. Например, шапка-ушанка из норки — за нее продавец просит 300 тыс. рублей.
Стоит отметить, что судя по ассортименту и размерному ряду, вряд ли эта одежда родом из 90-х. Скорее всего эта одежда уже современного производства.
Напомним, недавно жителей Тюмени в соцсетях пригласили на кастинг актеров для второй части сериала «Слово пацана». Но как оказалось на фильме попытались хайпануть мошенники.