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Жители Тюмени массово распродают винтажные вещи на хайпе из-за сериала «Слово пацана»

Жители Тюмени массово распродают винтажные вещи на хайпе из-за сериала «Слово пацана»

13 декабря 2023, 15:12
Фото: 1MI
Жители Тюмени, пользуясь популярностью сериала «Слово пацана», спешат продать одежду советских времен. Сейчас на сайте «Авито» уже можно купить шарфы, шапки и олимпийки, как у героев фильма.
Фото: скрин с сайта "Авито"

Чтобы привлечь внимание, в объявлениях продавцы вместе с названием товара пишут название сериала.

«Мохеровые шарфы производства времён СССР. Шарфы как в сериале „Слово пацана“. Тёплые, мягкие и уютные. 75% мохер, 25% шерсть. Стоимость 1,5 тыс. рублей», — сказано в описании товара.

Также на сайте выставлены «пацанские» шапки-ушанки и спортивные кофты.

«Олимпийка Маратика из сериала „Слово пацана“. Ограниченное количество. Материал трикотаж. Размеры: 46/48/50/52/54. Находимся в Тюмени, адрес уточняйте в личном сообщении! Отправим Авито доставкой», — говорится в объявлении.

Среди лотов есть и более дорогие варианты советской атрибутики. Например, шапка-ушанка из норки — за нее продавец просит 300 тыс. рублей.

Стоит отметить, что судя по ассортименту и размерному ряду, вряд ли эта одежда родом из 90-х. Скорее всего эта одежда уже современного производства.

Напомним, недавно жителей Тюмени в соцсетях пригласили на кастинг актеров для второй части сериала «Слово пацана». Но как оказалось на фильме попытались хайпануть мошенники.

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#Общество#Ирина Швецова#Кино#Объявления
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