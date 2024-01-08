В сеть слили номер телефона тюменского актера Льва Зулькарнаева из «Слова пацана»

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
«Мне каждые 10 минут звонят, — где-то слили, видимо, мой номер телефона. И теперь мне постоянно звонят, пишут. Жизнь вне моей воли перевернулась с ног на голову просто. Другое отношение к тебе, постоянно чувствуешь это внимание и постоянно думаешь: „Блин, а как теперь не сойти с ума?“», — рассказал Лев Зулькарнаев в интервью на YouTube-канале «КИНО ТВ».
По словам тюменца, на улице узнает каждый второй. Лев признался, что внезапно свалившуюся на него популярность он до сих пор не принял.
«Для меня это — нестандартная ситуация какая-то. Но с другой стороны, все это дает внутренний покой, потому что все-таки изначально я к этому стремился. И этот покой помогает направить внимание в профессию — моя актерская карьера только началась», — отметил Лев.
И добавил, что не хотел бы, чтобы он всегда ассоциировался со своим героем «Зимой» из сериала.
Отметим, Лев Зулькарнаев Родился в Тюмени в семье предпринимателя и работницы радио и телевидения. Родители были в разводе с ранних его лет. Окончил Тюменский индустриальный техникум. С детства занимался творчеством.
После окончания техникума переехал в Москву и в 2018 году поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, в мастерскую Олега Кудряшова. В кино дебютировал в 2021 году — он сыграл Кешу Бабичева в сериале «Коса». Первую главную роль исполнилв полнометражном фильме «Экспресс». В 2023 году сыграл роль композитора Сергея Рахманинова в сериале «Шаляпин».