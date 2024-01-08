В сеть слили номер телефона тюменского актера Льва Зулькарнаева из «Слова пацана»

После окончания техникума переехал в Москву и в 2018 году поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, в мастерскую Олега Кудряшова. В кино дебютировал в 2021 году — он сыграл Кешу Бабичева в сериале «Коса». Первую главную роль исполнилв полнометражном фильме «Экспресс». В 2023 году сыграл роль композитора Сергея Рахманинова в сериале «Шаляпин».