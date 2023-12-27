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Published Сегодня, 05:36

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Updated Сегодня, 05:38

В Тюменской области за год «Индекс оливье» вырос на 2%

В Тюмени за год «Индекс оливье» вырос на 2%

27 декабря 2023, 05:36
Фото: 1MI

В Тюменской области за год «Индекс оливье» вырос на 2%

В Тюменской области «Индекс оливье» за последний год вырос в среднем на 2,1% или 11,4 рубля. В целом размер инфляция на продукты увеличился за двенадцать месяцев на 6,2%.

По данным Росстата, среди продуктов питания, необходимых для приготовления «Оливье», в наибольшей степени подорожали куриные яйца — на 19%, лук и морковь — на 10,7 и 4,2% соответственно. На 2,8% увеличилась стоимость вареной колбасы, на 2,5% — маринованных огурцов и консервированного горошка. В тоже время подешевели майонез и картофель. Стоимость последнего снизилась на 18,6% за год.

В среднем сегодня приготовление салата «Оливье» обойдется в 547 рублей, годом ранее на покупку продуктов нужно было потратить 535,6 рублей.

В частности, 400 граммов вареной колбасы обойдутся в 214,4 рублей, 400 граммов маринованных огурцов стоят 112,3 рублей, два яйца 20,7 рублей, зеленый горошек — 107 рублей, 300-граммовая пачка майонеза -78 рублей. На покупку 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови и 100 граммов репчатого лука придется потратить 19,6 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году стоимость ингредиентов для салата «Оливье» на 53% превышает стоимость ингредиентов для «Сельди под шубой». На ощутимую разницу в цене повлиял рост цен на яйца, вареную колбасу и консервацию.

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