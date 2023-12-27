В Тюмени за год «Индекс оливье» вырос на 2%

По данным Росстата, среди продуктов питания, необходимых для приготовления «Оливье», в наибольшей степени подорожали куриные яйца — на 19%, лук и морковь — на 10,7 и 4,2% соответственно. На 2,8% увеличилась стоимость вареной колбасы, на 2,5% — маринованных огурцов и консервированного горошка. В тоже время подешевели майонез и картофель. Стоимость последнего снизилась на 18,6% за год.