Ручная кладь в самолетах в 2024 году: габариты, ограничения и новые правила

В авиакомпании «Победа» сообщили о том, что габариты всех личных вещей не должны превышать 36×30×27 см. Однако вещи по количеству и весу не ограничиваются, но все они должны свободно помещаться в калибратор с плотно закрытой крышкой без применения давления. Также дополнительно и бесплатно с собой можно взять ноутбук или планшет в мягком чехле, размеры которого будут соответствовать размеру устройства. В чехле не должно быть дополнительных отделов и карманов.