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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Ручная кладь 2024 — что можно взять с собой?

Ручная кладь в самолетах в 2024 году: габариты, ограничения и новые правила

7 мая 2024, 09:33
Фото: 1MI
Ручная кладь 2024 — что можно взять с собой?
Ручная кладь в самолет — предмет десятков вопросов. Можно ли брать с собой лекарства, воду и какого размера должна быть ваша сумка или ваш рюкзак? «Наш город» узнал требования авиакомпаний и готов рассказать, как собрать ручную кладь так, чтобы к вам не было вопросов.

Ручная кладь в самолет

Пассажиры авиарейсов имеют право взять с собой ручную кладь на борт самолета без дополнительной оплаты. Однако ручная кладь в самолет повергается серьезной проверке, так как из соображений безопасности к ней применяются особые требования.

Однако перечень допустимых в провозу в салоне самолета предметов достаточно широк, пассажирам дозволено вне основного рюкзака или сумки пронести ноутбук в чехле или другую подобную технику. Более того, Мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, внешние аккумуляторы и электронные сигареты можно везти только в ручной клади.

Однако ручная кладь 2024 года отличается от той, что была утверждена ранее, это связано с рядом вступивших в силу изменений в некоторых авиакомпаниях.

Ручная кладь 2024.Ручная кладь 2024.
Ручная кладь 2024.
Фото: 1MI

Победа ручная кладь

В авиакомпании «Победа» сообщили о том, что габариты всех личных вещей не должны превышать 36×30×27 см. Однако вещи по количеству и весу не ограничиваются, но все они должны свободно помещаться в калибратор с плотно закрытой крышкой без применения давления. Также дополнительно и бесплатно с собой можно взять ноутбук или планшет в мягком чехле, размеры которого будут соответствовать размеру устройства. В чехле не должно быть дополнительных отделов и карманов.

Также с собой можно взять и жидкости, однако они должны находится в прозрачных емкостях не более 100 мл. Провезти тот же объем жидкости в бутылку побольше не разрешат. К тому же совокупный объем жидкостей не должен превышать 1 литр, все ваши бутылочки должны быть упакованы прозрачный пластиковый пакет.

Также по новым правилам, в салон теперь также можно взять зонт-трость. Однако не стоит путать ее с огромным пляжным зонтом.

Победа ручная кладьПобеда ручная кладь
Победа ручная кладь
Фото: 1MI

Аэрофлот ручная кладь

Требования компании «Аэрофлот» к ручной клади во многом зависят от класса, к которому вас относит билет. Так для «Эконома» и «Комфорта» речная кладь не должна превышать 10 килограммов. А если вы летите «Бизнесом» то можете взять с собой до 15 килограммов. Хотя во всех перечисленных случаях вам необходимо соблюдать требования к размеру ручной клади — 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту.

В авиакомпании также уточняют, что сверх установленной нормы пассажир может взять рюкзак, весом не более 5 кг и габаритами по сумме трех измерений не более 80 см, или дамскую сумку, или портфель с вложенными в рюкзак, или сумку, или портфель вещами. Также в «аэрофлоте» обращают внимание на то, что пассажиры сами несут ответственность за сохранность ручной клади, которая перевозится сверх установленной нормы.

Аэрофлот ручная кладьАэрофлот ручная кладь
Аэрофлот ручная кладь
Фото: 1MI

Ютэйр ручная кладь

В авиакомпании «Ютэйр» объем ручной клади также зависит от того, каким классом вы летите. Здесь при тарифе «Минимум» и «Оптимум» можно взять с собой кладь размерами 40×30×20, вес при этом не должен превышать 5 кг. Тарифы «Премиум» и «Евробизнес» подразумевают уже 2 места для ручной клади — одно место на 5 кг (40×30×20 см) и еще одно на 10 кг (55×40×25 см).

В компании указывают, что размеры сумки с ручной кладью считаются вместе с колесиками, ручками и прочей фурнитурой. Также стоит помнить, что дамская сумка допускается к провозу дополнительно к ручной клади, но лишь в случае, если она поместится на багажной полке или под передним креслом.

Ютэйр ручная кладьЮтэйр ручная кладь
Ютэйр ручная кладь
Фото: 1MI

Габариты ручной клади

Общие требования гласят, что габариты ручной клади для большинства авиакомпаний — 55×40×20 см или 55×35×25 см. Однако авиакомпания может менять это требование по своему усмотрению. Как показывает практика, российские авиакомпании существенно уменьшают допустимый размер и вес ручной клади. Стоит учитывать, что ручная кладь размеры которой превышают допустимые показатели, указанные авиаперевозчиком, не допускается к провозу в пассажирском отсеке.

Ручная кладь размерыРучная кладь размеры
Ручная кладь размеры
Фото: 1MI

Можно ли в ручную кладь брать воду?

Да, можно. Как и парфюм и прочие жидкости. Однако они должны быть расфасованы по емкостям ограниченными объемом в 100 мл. общий объем емкостей не должен превышать 1 литр, это регламентировано требованиями безопасности.

Можно ли в ручную кладь таблетки?

Да, можно. Сейчас на территории Российской Федерации нет ограничений на провоз лекарственных препаратов в твердой форме. Однако для провоза рецептурного препарата потребуется предоставить соответствующий документ от врача.

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