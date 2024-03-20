Прямые авиарейсы свяжут Тюмень и Нижний Новгород

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Авиакомпания Red Wings начнет выполнять полеты по маршруту Тюмень — Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта имени В. П. Чкалова.
Первые вылеты состоятся 3 апреля. Они будут выполняться один раз в неделю — каждую среду. Из Нижнего Новгорода самолеты будут вылетать в 13:55, из Тюмени — в 18:35 по местному времени. С июня полеты будут выполняться два раза в неделю — в среду и в воскресенье.
Ранее «Наш город» сообщал, что из Тюмени с апреля начнут летать самолеты в Армению. Полеты будут выполняться каждую пятницу.