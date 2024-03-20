Прямые авиарейсы свяжут Тюмень и Нижний Новгород

Первые вылеты состоятся 3 апреля. Они будут выполняться один раз в неделю — каждую среду. Из Нижнего Новгорода самолеты будут вылетать в 13:55, из Тюмени — в 18:35 по местному времени. С июня полеты будут выполняться два раза в неделю — в среду и в воскресенье.