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Published Сегодня, 08:42

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Из Тюмени начнут летать самолеты в Нижний Новгород

Прямые авиарейсы свяжут Тюмень и Нижний Новгород

20 марта 2024, 08:42
Фото: 1MI

Из Тюмени начнут летать самолеты в Нижний Новгород

Рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings. Первые вылеты состоятся в начале апреля.

Авиакомпания Red Wings начнет выполнять полеты по маршруту Тюмень — Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта имени В. П. Чкалова.

Первые вылеты состоятся 3 апреля. Они будут выполняться один раз в неделю — каждую среду. Из Нижнего Новгорода самолеты будут вылетать в 13:55, из Тюмени — в 18:35 по местному времени. С июня полеты будут выполняться два раза в неделю — в среду и в воскресенье.

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Ранее «Наш город» сообщал, что из Тюмени с апреля начнут летать самолеты в Армению. Полеты будут выполняться каждую пятницу.

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