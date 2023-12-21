«Оливье» vs «Сельдь под шубой». Какой салат обойдется россиянам дешевле

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Согласно исследованиям, сэкономить еще больше можно, если выбирать продукты собственных торговых марок (СТМ) сети — полный набор для любого из салатов в этом случае обойдется в среднем на 20% дешевле. Так, средняя стоимость ингредиентов для приготовления «Оливье» (около 2 кг готового салата) из продуктов известных брендов составляет 418 рублей*, а из СТМ «Пятерочки» — 309 рублей или на 26% меньше. Самый дорогой продукт в рецепте — вареная колбаса — обойдется на 40% выгоднее при выборе собственных торговых марок.
Дешевле всего «Оливье» смогут приготовить жители Приволжья и Юга России — здесь стоимость набора ингредиентов из позиций популярных брендов составит чуть больше 390 рублей. А вот жителям Центрального федерального округа покупать товары СТМ для новогоднего салата выгоднее всего. Затраты этой категории россиян обойдутся в 268 рублей.
Тем, кто стремится оптимизировать свои траты на новогодний стол, в уходящем году стоит обратить особое внимание на «Сельдь под шубой». В среднем по стране около 1,9 кг готового салата обойдется покупателям «Пятерочки» в 197 рублей. Покупая продукты собственных торговых марок, цена за весь набор составит 166 рублей, что позволит сэкономить до 15%, сообщают аналитики.
Отметим, самой бюджетной «Сельдь под шубой» станет для Юга России и Северо-Западного федерального округа. За набор ингредиентов для нее в этих регионах придется отдать не более 190 рублей при выборе известных брендов и менее 160 рублей, предпочтя товары собственных марок сети.
*Расчеты сделаны на основе данных за первую неделю декабря 2023 года.