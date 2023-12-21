«Оливье» vs «Сельдь под шубой». Какой салат обойдется россиянам дешевле

Согласно исследованиям, сэкономить еще больше можно, если выбирать продукты собственных торговых марок (СТМ) сети — полный набор для любого из салатов в этом случае обойдется в среднем на 20% дешевле. Так, средняя стоимость ингредиентов для приготовления «Оливье» (около 2 кг готового салата) из продуктов известных брендов составляет 418 рублей*, а из СТМ «Пятерочки» — 309 рублей или на 26% меньше. Самый дорогой продукт в рецепте — вареная колбаса — обойдется на 40% выгоднее при выборе собственных торговых марок.