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Published Сегодня, 12:25

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Updated Сегодня, 12:27

Газовое топливо в Тюмени за год подорожало на 35%

Газовое топливо в Тюмени за год подорожало на 35%

18 декабря 2023, 12:25
Фото: 1MI
Топливный газ в Тюменской области на 2023 год вырос в цене на 35,5 процентов. Рейтинг из самых подорожавших непродовольственных товаров составил Тюменьстат.

Вырос в цене и бензин — чуть меньше, чем на 20 процентов. При этом стоимость литра постоянно колеблется. «Наш город» уже рассказывал о том, что к ситуации даже подключались антимонопольщики. Они направляли многим компаниям письма, в которых было указано о необходимости снизить цены.

Также в рейтинг Тюменьстата, сообщает «АиФ.Тюмень», попали цемент, металлочерепица и шкафы для прихожей — всё это в 2023 году подорожало на 20-30 процентов. Замкнула его земля для растений. Рост цен на неё составил 16,2 процента.

Ранее «Наш город» приводил рейтинг продуктов питания, которые в этом году в регионе подорожали сильнее всего. В него, конечно, попали и яйца, рост цен на которые комментировал даже Путин. Но они далеко не на первом месте — по итогам года цена выросла всего на 21 процент. Заметнее всего за год подорожали помидоры — на 61,1%. Второе место заняли лимоны: их стоимость стала выше на 52%.

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#Тюмень#Рост цен#Цены#Статистика#Топливо#Тюменьстат#Бензин#Продукты питания#Цены на топливо#Подорожание#Инна Доровская
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