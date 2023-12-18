Газовое топливо в Тюмени за год подорожало на 35%

Ранее «Наш город» приводил рейтинг продуктов питания, которые в этом году в регионе подорожали сильнее всего. В него, конечно, попали и яйца, рост цен на которые комментировал даже Путин. Но они далеко не на первом месте — по итогам года цена выросла всего на 21 процент. Заметнее всего за год подорожали помидоры — на 61,1%. Второе место заняли лимоны: их стоимость стала выше на 52%.