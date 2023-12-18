Газовое топливо в Тюмени за год подорожало на 35%

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Вырос в цене и бензин — чуть меньше, чем на 20 процентов. При этом стоимость литра постоянно колеблется. «Наш город» уже рассказывал о том, что к ситуации даже подключались антимонопольщики. Они направляли многим компаниям письма, в которых было указано о необходимости снизить цены.
Также в рейтинг Тюменьстата, сообщает «АиФ.Тюмень», попали цемент, металлочерепица и шкафы для прихожей — всё это в 2023 году подорожало на 20-30 процентов. Замкнула его земля для растений. Рост цен на неё составил 16,2 процента.
Ранее «Наш город» приводил рейтинг продуктов питания, которые в этом году в регионе подорожали сильнее всего. В него, конечно, попали и яйца, рост цен на которые комментировал даже Путин. Но они далеко не на первом месте — по итогам года цена выросла всего на 21 процент. Заметнее всего за год подорожали помидоры — на 61,1%. Второе место заняли лимоны: их стоимость стала выше на 52%.