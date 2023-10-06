ФАС обязала тюменские заправки снизить цены на бензин

В Тюменской области за последнюю неделею топливо подешевело. По данным FuelPrices.ru, дизель стал стоить дешевле на 1 рубль 90 копеек — сегодня литр дизтоплива продают за 63,89 рублей. Цена АИ-92 снизилась на 41 копейку — до 51,45 рублей, АИ-95 подешевел на 6 копеек — до 56,89 рублей, АИ-98 на 5 копеек — литр бензина этой марки продают за 67,37 рублей.