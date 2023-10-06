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ФАС обязала тюменские заправки снизить цены на бензин

ФАС обязала тюменские заправки снизить цены на бензин

6 октября 2023, 04:16
Фото: 1MI
Всем вертикально-интегрированным и независимым компаниям направлены письма, в которых указано о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учетом снижения биржевых (оптовых) цен на нефтепродукты.

В случае отсутствия принятых мер со стороны организаций антимонопольная служба будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В настоящее время антимонопольщиками уже возбуждено 6 дел в пяти российских регионах по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

В Тюменской области за последнюю неделею топливо подешевело. По данным FuelPrices.ru, дизель стал стоить дешевле на 1 рубль 90 копеек — сегодня литр дизтоплива продают за 63,89 рублей. Цена АИ-92 снизилась на 41 копейку — до 51,45 рублей, АИ-95 подешевел на 6 копеек — до 56,89 рублей, АИ-98 на 5 копеек — литр бензина этой марки продают за 67,37 рублей.

В целом же за последние три месяца дизтопливо выросло в цене на 4,36 рублей или 7,32%, АИ-92 на 3,79 рублей или 7,95%. АИ-95 и АИ-98 стали стоить дороже на 4,39 рублей (8,36%) и 4,81 рубль (7,69%) соответственно.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области после введения запрета на экспорт бензина в России стоимость топлива выросла более чем на 1 рубль. Неделю назад литр АИ-92 стоил 51,86 рублей, АИ-95 —56,95 рублей, АИ-98 67,42 рубля, дизельное топливо —65,81 рубль.

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