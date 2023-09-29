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В Тюмени после запрета на экспорт бензина подорожало топливо

В Тюмени после запрета на экспорт топливо подорожало более чем на 1 рубль

29 сентября 2023, 04:40
Фото: 1MI

В Тюмени после запрета на экспорт бензина подорожало топливо

В Тюменской области за последнюю неделю выросли цены на топливо. Стоимость бензина и дизеля увеличилась более чем на 1 рубль.

По данным сервиса fuelprices.ru, литр АИ-92 подорожал на 1 рубль 20 копеек (51,86 рублей), АИ-95 — на 1 рубль 40 копеек (56,95 рублей). Бензин марки АИ-98 стал стоить дороже на 59 копеек (67,42 рубля), дизельное топливо — на 1 рубль 14 копеек (65,81 рубль).

За последние три месяца рост цен на топливо составил в среднем около 5 рублей. Цена АИ-92 изменилась 4 рубля 57 копеек, литр АИ-95 подорожал на 4 рубля 94 копейки, АИ-98 — на 4 рубля 96 копеек. Дизтопливо прибавило в цене 6 рублей 28 копеек.

Между тем, заместитель председателя правительства Александр Новак уже поручил принять необходимые меры по снижению цен на АЗС. По его словам, запрет на экспорт топлива, введенный с 21 сентября, снизил биржевые цены. В ближайшее время топливо должно подешеветь в мелкооптовом и розничном сегментах, пишет РИА Новости.

«Рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений», — сообщил вице-премьер.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменская антимонопольная служба начала проверку экономической обоснованности стоимости топлива в регионе. В ведомстве отметили, что при обнаружении нарушений будут приняты меры необходимые антимонопольного реагирования.

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