В Тюмени после запрета на экспорт топливо подорожало более чем на 1 рубль

Между тем, заместитель председателя правительства Александр Новак уже поручил принять необходимые меры по снижению цен на АЗС. По его словам, запрет на экспорт топлива, введенный с 21 сентября, снизил биржевые цены. В ближайшее время топливо должно подешеветь в мелкооптовом и розничном сегментах, пишет РИА Новости.