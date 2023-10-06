Многодетный отец из Тюмени погиб в зоне СВО на Украине

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
О гибели военного стало известно из отчета депутата Госдумы Бекхана Барахоева, опубликованного в его тг-канале, по итогам визита к матерям, сыновья которых погибли в зоне военной операции на Украине.
Султангири Полонкоев родился в 1983 году в Тюмени, где работал в те годы его отец Магомед. Через десять лет они с семьей вернулись в Ингушетию (его родные родом оттуда). Там он окончил школу, а потом отправился на учебу в среднее профессионально-техническое училище в Тюмень.
На военную службу был призван на Дальний Восток. В 2010 году Султангири женился, а чуть позже заключил контракт с Минобороны. Служил водителем в звании сержанта, был командиром подразделения в 99-м гвардейском самоходном артиллерийском полку в городе Богучаре Воронежской области.
У погибшего военного осталось шестеро детей: четыре девочки и два мальчика, от двух до десяти лет. Султангири Полонкоев награжден посмертно Орденом Мужества, пишет ИГ «Ингушетия/ГIалгIайче».
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в селе Вагай простились с погибшим в зоне специальной военной операции Денисом Асадулиным. Церемония прощания и похороны состоялись 1 октября.