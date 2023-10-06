Многодетный отец из Тюмени погиб в зоне СВО на Украине

Султангири Полонкоев родился в 1983 году в Тюмени, где работал в те годы его отец Магомед. Через десять лет они с семьей вернулись в Ингушетию (его родные родом оттуда). Там он окончил школу, а потом отправился на учебу в среднее профессионально-техническое училище в Тюмень.