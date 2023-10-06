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Posted Сегодня, 03:45

Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 03:47

Updated Сегодня, 03:47

В УСТЭК рассказали, как беречь тепло

В УСТЭК рассказали, как беречь тепло

6 октября 2023, 03:45
Фото: УСТЭК
УСТЭК рассказывает, как беречь тепло, и как в этом помогает установка индивидуального теплового пункта. При неправильном использовании тепловых радиаторов, вы будете греть улицу и стены, замерзая в доме и оплачивая при этом максимальную сумму по счетам.
Фото: УСТЭК

Но этого можно избежать, если знать несколько простых правил по энергосбережению.

  • Держите отопительные приборы чистыми, не заслоняйте их мебелью и шторами. Преграды могут мешать теплому воздуху равномерно распределяться по комнате и снижают теплоотдачу радиаторов на 20%;
  • Стена за радиатором может нагреваться до 50*С. Установите теплоотражающий экран за отопительной батареей, пусть радиатор отдает тепло в помещение, а не греет стену. Это повысит температуру в комнате в среднем на 2*;
  • Большие потери тепла происходят через окна, их утепление повысит температуру в помещении на 4-5* С. Если нет возможности установить современные окна, примените прозрачную теплоотражающую пленку, она пропускает видимый свет и отражает около 90% теплового излучения;
  • Проветривайте помещение в «ударном» режиме, широко открывая окна на короткое время. Так воздух в комнате успеет обновиться, а стены и батареи не остынут;
  • До 10% тепла может уходить через подвал, поэтому в квартирах на первых этажах имеет смысл утеплить пол. Также необходимо утеплить лоджию, особенно тщательно требуется утеплить балконную дверь.
Фото: УСТЭК

Эти простые правила помогут вам жить тепло и комфортно, и одновременно потреблять меньше тепла.

Еще один хороший способ экономить на потреблении тепла — установить в доме индивидуальный тепловой пункт. В чем его преимущества по сравнению с центральным тепловым пунктом?

— автоматически корректируется подача тепла в дом в зависимости от температуры наружного воздуха;

— происходит экономия на платежах за тепловую энергию, так как оплата тепловой энергии производится только по факту потребления;

— освобождается площадь дворовой территории после сноса центрального теплового пункта;

— уменьшается число аварийных и плановых отключений.

Напомним, что УСТЭК реализует пилотный проект по переводу жилых домов с индивидуальных тепловых пунктов на индивидуальные. В офисном здании УСТЭК в этом году будет проведена реконструкция индивидуального теплового пункта и установка погодозависимой автоматики. До конца года еще несколько жилых домов будут оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, благодаря чему жители смогут беречь больше тепла, а платить при этом меньше.

Если жилой дом не оснащен индивидуальным тепловым пунктом, в нём должен быть общедомовой прибор учета, благодаря которому потребитель владеет информацией об объеме потребленного тепла в доме и может влиять на его величину. Если общедомового прибора учета нет, потребитель платит по нормативу потребления коммунальной услуги.

Для установки общедомового прибора учета необходимо обратиться в АО «УСТЭК», предварительно ознакомившись с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 07.04.2010 № 149.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#УСТЭК
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