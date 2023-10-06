В УСТЭК рассказали, как беречь тепло

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Но этого можно избежать, если знать несколько простых правил по энергосбережению.
Эти простые правила помогут вам жить тепло и комфортно, и одновременно потреблять меньше тепла.
Еще один хороший способ экономить на потреблении тепла — установить в доме индивидуальный тепловой пункт. В чем его преимущества по сравнению с центральным тепловым пунктом?
— автоматически корректируется подача тепла в дом в зависимости от температуры наружного воздуха;
— происходит экономия на платежах за тепловую энергию, так как оплата тепловой энергии производится только по факту потребления;
— освобождается площадь дворовой территории после сноса центрального теплового пункта;
— уменьшается число аварийных и плановых отключений.
Напомним, что УСТЭК реализует пилотный проект по переводу жилых домов с индивидуальных тепловых пунктов на индивидуальные. В офисном здании УСТЭК в этом году будет проведена реконструкция индивидуального теплового пункта и установка погодозависимой автоматики. До конца года еще несколько жилых домов будут оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, благодаря чему жители смогут беречь больше тепла, а платить при этом меньше.
Если жилой дом не оснащен индивидуальным тепловым пунктом, в нём должен быть общедомовой прибор учета, благодаря которому потребитель владеет информацией об объеме потребленного тепла в доме и может влиять на его величину. Если общедомового прибора учета нет, потребитель платит по нормативу потребления коммунальной услуги.
Для установки общедомового прибора учета необходимо обратиться в АО «УСТЭК», предварительно ознакомившись с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 07.04.2010 № 149.