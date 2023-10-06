В УСТЭК рассказали, как беречь тепло

Напомним, что УСТЭК реализует пилотный проект по переводу жилых домов с индивидуальных тепловых пунктов на индивидуальные. В офисном здании УСТЭК в этом году будет проведена реконструкция индивидуального теплового пункта и установка погодозависимой автоматики. До конца года еще несколько жилых домов будут оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, благодаря чему жители смогут беречь больше тепла, а платить при этом меньше.