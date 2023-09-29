В Тюмени к Новому году колбаса подорожает на 30%

По ее прогнозу, к Новому году колбасная продукция может подорожать на 20-30%. Аналогичное мнение озвучил и бизнес-консультант Максим Оганов. В качестве ключевых факторов он назвал инфляцию, сезонные изменения спроса и предложения, пишет РБК Тюмень.