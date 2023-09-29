В Тюмени к Новому году колбаса подорожает на 30%

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
По словам доцента кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Ольги Косаревой, в первом полугодии рост цен на колбасу и сосиски составил 1% по сравнению с декабрем 2022 года. Однако осенью мясные изделия существенно подорожали из-за роста закупочной стоимости мяса.
В августе закупочные цены на свинину курицу выросли на 20%, в связи с чем руководители мясокомбинатов приняли решение об увеличении стоимости продукции на 10%.
«И это не предел. Отечественное производство зависит от импортного сырья: в июле 2022 года ЕС прекратил ввоз в Россию оболочек для производства колбас, что также вызвало ряд проблем для российской мясоперерабатывающей промышленности», — пояснила Ольга Косарева.
По ее прогнозу, к Новому году колбасная продукция может подорожать на 20-30%. Аналогичное мнение озвучил и бизнес-консультант Максим Оганов. В качестве ключевых факторов он назвал инфляцию, сезонные изменения спроса и предложения, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за неделю стоимость бензина и дизельного топлива выросла более чем на рубль. Литр АИ-95, в частности, стал стоить дороже на 1,4 рубля.