nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Путин извинился перед тюменцами за подорожание яиц

Путин извинился перед тюменцами за подорожание яиц

14 декабря 2023, 11:25
Фото: nashgorod.ru
Владимир Путин во время «Прямой линии» по итогам года извинился перед россиянами за подорожание яиц. Он отметил, что виноват в этом, в том числе, сбой в работе Правительства РФ.

Спрос на куриные яйца, по анализу главы государства, увеличился, а объемы производства — нет. Наладить импорт тоже не успели вовремя.

— Недавно разговаривал с Министром сельского хозяйства. Спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них всё в порядке. На что я им ответил, честно говорю, это прям прямая речь. Говорю: «А вот у граждан наших есть проблемы. Рост на яйцо курицы 40%», — рассказал Владимир Путин.

Этот разговор, отметил глава государства, состоялся пару недель назад. Сейчас работают над увеличением импорта — поставки наладят из Турции и Беларуси.

«Наш город» неоднократно писал о рекордных ценах на яйца в регионе. В некоторых магазинах они достигли 500 рублей, где-то их начали продавать поштучно — за 12,5.

Читайте также:
Тюменцы обратились к Путину из-за нехватки тренировочных хоккейных баз«Жить стало дорого?»: как за год в Тюменской области изменились цены на товарыМинимум вдвое. Тюменцам наглядно показали, как выросли цены за последние годы
#Тюмень#Тюменская область#Россия#Рост цен#Тюменцы#Правительство РФ#Владимир Путин#Цена#Инна Доровская#Подорожание яиц
Подпишитесь
«Теплая зима станет последней?»: как потепление скажется на состоянии Туры
Вчера, 07:28
«Жить стало дорого?»: как за год в Тюменской области изменились цены на товары
Сегодня, 09:47
«Квартиру будет не купить?»: как изменится рынок недвижимости к 2024 году
Сегодня, 06:56
Зарплаты ниже, цены — выше: в Тюмени тарифы ЖКХ вырастут больше, чем на Ямале
Сегодня, 06:49
Жители коттеджного поселка в Тюмени 10 лет ждут строительства дорог
Сегодня, 04:05
Тюменцы разобрали в ресторанах 70% мест под новогодние корпоративы
Сегодня, 04:35