Путин извинился перед тюменцами за подорожание яиц

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Спрос на куриные яйца, по анализу главы государства, увеличился, а объемы производства — нет. Наладить импорт тоже не успели вовремя.
— Недавно разговаривал с Министром сельского хозяйства. Спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них всё в порядке. На что я им ответил, честно говорю, это прям прямая речь. Говорю: «А вот у граждан наших есть проблемы. Рост на яйцо курицы 40%», — рассказал Владимир Путин.
Этот разговор, отметил глава государства, состоялся пару недель назад. Сейчас работают над увеличением импорта — поставки наладят из Турции и Беларуси.
«Наш город» неоднократно писал о рекордных ценах на яйца в регионе. В некоторых магазинах они достигли 500 рублей, где-то их начали продавать поштучно — за 12,5.