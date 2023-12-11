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Updated Сегодня, 15:25

После рекордного подорожания яйца в Тюменской области начали продавать поштучно

Всего 12,5 рублей. Тюменцам рассказали, как купить яйца по такой цене

11 декабря 2023, 15:15
Фото: 1MI

После рекордного подорожания яйца в Тюменской области начали продавать поштучно

В некоторых магазинах Тюменской области появились в продаже яйца поштучно. Так, судя по фотографиям, опубликованных жителями региона в соцсетях, в одной из торговых точек Тюменского района одно яйцо обойдется в 12 рублей 50 копеек.

Фотографию ценника опубликовали в одном из региональных телеграмм-каналов. Судя по снимку, сделан он в деревне Субботина. Чуть больше 12 рублей за штуку, то есть 125 за десяток, придется отдать, если вы предпочитаете крупные яйца категорий С0 или С1.

Фото: ТГ-канал «ЧП Тюмень»

Авторы также уверяют, что тюменцы массово скупают яйца, искусственно создавая дефицит продукта на прилавках.

Между тем, в комментариях местные жители уверяют, что такая практика — норма для одной из сетей продуктовых магазинов. Поштучно там яйца продают давно. Кроме того, некоторые тюменцы не понимают, кто и где смог найти продукт по 200 рублей за десяток.

— Где вы цены на яйцо за 200р видели, одного не пойму. 119 С0 стоит. Где 200-то, — интересуется один из пользователей мессенджера.

Напомним, о, по сути, рекордных двух сотнях рублей за десяток заявил в конце прошлой недели глава города Руслан Кухарук. Он также отметил, что сотрудники мэрии взялись ежедневно мониторить цены на социально значимый продукт.

«Наш город» писал о том, что яйца начали дорожать еще в середине ноября. Тогда стоимость десятка постепенно подбиралась к 100 рублям. Примерно на этой же ценовой отметке проверку организовала антимонопольная служба. Но это особых результатов не принесло. Кроме того, специалисты ФАС взялись и за птицефабрики. На четыре предприятия региона направили запросы — планируют выяснить фактические затраты на производство и реализацию яиц, а также объемы этого самого производства.

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