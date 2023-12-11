Всего 12,5 рублей. Тюменцам рассказали, как купить яйца по такой цене

«Наш город» писал о том, что яйца начали дорожать еще в середине ноября. Тогда стоимость десятка постепенно подбиралась к 100 рублям. Примерно на этой же ценовой отметке проверку организовала антимонопольная служба. Но это особых результатов не принесло. Кроме того, специалисты ФАС взялись и за птицефабрики. На четыре предприятия региона направили запросы — планируют выяснить фактические затраты на производство и реализацию яиц, а также объемы этого самого производства.