Всего 12,5 рублей. Тюменцам рассказали, как купить яйца по такой цене

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Фотографию ценника опубликовали в одном из региональных телеграмм-каналов. Судя по снимку, сделан он в деревне Субботина. Чуть больше 12 рублей за штуку, то есть 125 за десяток, придется отдать, если вы предпочитаете крупные яйца категорий С0 или С1.
Авторы также уверяют, что тюменцы массово скупают яйца, искусственно создавая дефицит продукта на прилавках.
Между тем, в комментариях местные жители уверяют, что такая практика — норма для одной из сетей продуктовых магазинов. Поштучно там яйца продают давно. Кроме того, некоторые тюменцы не понимают, кто и где смог найти продукт по 200 рублей за десяток.
— Где вы цены на яйцо за 200р видели, одного не пойму. 119 С0 стоит. Где 200-то, — интересуется один из пользователей мессенджера.
Напомним, о, по сути, рекордных двух сотнях рублей за десяток заявил в конце прошлой недели глава города Руслан Кухарук. Он также отметил, что сотрудники мэрии взялись ежедневно мониторить цены на социально значимый продукт.
«Наш город» писал о том, что яйца начали дорожать еще в середине ноября. Тогда стоимость десятка постепенно подбиралась к 100 рублям. Примерно на этой же ценовой отметке проверку организовала антимонопольная служба. Но это особых результатов не принесло. Кроме того, специалисты ФАС взялись и за птицефабрики. На четыре предприятия региона направили запросы — планируют выяснить фактические затраты на производство и реализацию яиц, а также объемы этого самого производства.