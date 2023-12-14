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Подорожание яиц

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14 декабря 2023
Путин прокомментировал подорожание яиц
Владимир Путин во время «Прямой линии» по итогам года извинился перед россиянами за подорожание яиц. Он отметил, что виноват в этом, в том числе, сбой в работе Правительства РФ.
14 декабря 2023, 11:25

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