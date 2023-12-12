В Тюменской области цена на яйца взлетела до 500 рублей

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Информацией о «золотых» яйцах поделился подписчик паблика во ВКонтакте «Ишим пере Подслушано». Автор поста в магазине сделал два фото. На одном из них яйца с ценником в 509,99 рублей за 30 штук. На втором — 169,99 рублей за десяток.
«Сегодня в „Магните“», — подписал фото аноним.
Если прибавить к указанным цифрам размер скидки — это, как указано на ценнике, 30 процентов, то первоначальная стоимость 30 штук яиц составит более 720 рублей.
Днем ранее в одном из тюменских сетевых магазинов покупатели нашли яйца по штучно. В свою очередь представители местной мэрии отчитались главе города о яйцах за 200 рублей.
Напомним, что из-за резкого скачка цен на яйца ФАС и прокуратура заявили, что проверят производителей и продавцов на обоснованность ценообразования и картельный сговор.