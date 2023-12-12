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Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

В Тюменской области цена на яйца взлетела до 500 рублей

В Тюменской области цена на яйца взлетела до 500 рублей

12 декабря 2023, 16:02
Фото: 1MI
В магазинах торговой сети «Магнит» в Ишиме стоимость кассеты с тремя десятками яиц выросла до 500 рублей. При чем это по желтому ценнику, который обычно ставят на товары со скидкой.
Фото: «Ишим пере Подслушано»/ВКонтакте

Информацией о «золотых» яйцах поделился подписчик паблика во ВКонтакте «Ишим пере Подслушано». Автор поста в магазине сделал два фото. На одном из них яйца с ценником в 509,99 рублей за 30 штук. На втором — 169,99 рублей за десяток.

«Сегодня в „Магните“», — подписал фото аноним.

Если прибавить к указанным цифрам размер скидки — это, как указано на ценнике, 30 процентов, то первоначальная стоимость 30 штук яиц составит более 720 рублей.

Днем ранее в одном из тюменских сетевых магазинов покупатели нашли яйца по штучно. В свою очередь представители местной мэрии отчитались главе города о яйцах за 200 рублей.

Напомним, что из-за резкого скачка цен на яйца ФАС и прокуратура заявили, что проверят производителей и продавцов на обоснованность ценообразования и картельный сговор.

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#Общество#Ирина Швецова#Цены#Яйца
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