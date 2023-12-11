Минимум вдвое. Тюменцам наглядно показали, как выросли цены за последние годы

Так, например, мандарины подорожали с 70 почти до 250 рублей, то есть больше чем в 3,5 раза. Кукуруза, которая также пригодится при подготовке новогоднего стола, выросла в цене чуть больше, чем в 2 раза. Почти десятилетие назад банка обошлась бы в 47 рублей, сейчас она стоит около 100. Небольшой презент или просто упаковка сладкого — зефира «Шармэль» — сейчас обойдется покупателю почти в 300 рублей без скидки. С ней чуть легче — 229. Хотя в каталоге за 2014 год стоимость такой же упаковки — 99,9.