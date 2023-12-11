Минимум вдвое. Тюменцам наглядно показали, как выросли цены за последние годы

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Так, например, мандарины подорожали с 70 почти до 250 рублей, то есть больше чем в 3,5 раза. Кукуруза, которая также пригодится при подготовке новогоднего стола, выросла в цене чуть больше, чем в 2 раза. Почти десятилетие назад банка обошлась бы в 47 рублей, сейчас она стоит около 100. Небольшой презент или просто упаковка сладкого — зефира «Шармэль» — сейчас обойдется покупателю почти в 300 рублей без скидки. С ней чуть легче — 229. Хотя в каталоге за 2014 год стоимость такой же упаковки — 99,9.
Почти в 2,5 раза выросла цена и на предметы гигиены — шампунь, который в 2014 году стоил около 160 рублей, сейчас обойдется в 380.
Ранее «Наш город» уже рассказывал и о рекордном для региона взлете цен на яйца, и о подорожании свежих овощей. Так, стоимость килограмма свежих помидоров до 550 рублей, огурцов — до 570.
Между тем, по данным Росстата, примерно такая же ситуация — не только в Тюменской области. Так, по итогам октября в некоторых регионах страны яйца подорожали почти на 40 процентов, в ноябре — также почти на 30. За регулирование цен на этот продукт уже взялись все возможные органы власти.