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Стоимость бензина в Тюмени снизилась за две недели

Стоимость бензина в Тюмени снизилась за две недели

31 октября 2023, 02:44
Фото: 1MI
Заправляться АИ-95 и АИ-92 в Тюмени стало дешевле. Причем стоимость снизилась довольно значительно.

Стоимость бензина АИ-95 в Тюмени снизилась всего за две недели. В середине месяца он стоил 56 рублей 80 копеек, сейчас он подешевел до 52 рублей 90 копеек.

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Согласно данным, представленным на сайте benzin-price, АИ-92 также подешевел. Его средняя стоимость две недели назад составляла около 50 рублей за литр, сейчас — 48 рублей 80 копеек.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские власти подняли цены на проезд в автобусах. Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2024 года.

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#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Цены#Топливо#Бензин#Цены на бензин#Любовь Селезнева
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