Итоги недели: рост тарифов ЖКХ, дефицит яиц, жалобы Путину и холод в школах

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В Тюменской области на этой неделе утвердили индексы изменения платы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2024 года. Соответствующий документ подписал 14 декабря губернатор Тюменской области Александр Моор.
В постановлении указано, что предельные индексы изменения вносимой платы за ЖКУ не превысят 10,2%. В Тюмени, в частности, плата за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение с 1 июля 2024 года увеличится на 9,6%. Электроэнергия подорожает на 8,7-9,2% (в зависимости от энергоснабжающей организации), электричество для плит — на 8,2-9%, газ вырастет в цене на 8,7-10,13%, тариф на обращение с твердыми бытовыми отходами на 9,6%.
В других муниципалитетах Тюменской области рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги составит от 8,2 до 10,13%.
Напомним, что крайний раз в Тюменской области плату за ЖКУ поднимали в декабре 2022 года. Тогда повышение тарифов составило 9%.
В начале этой недели в Тюменской области стояли аномальные морозы, вызвавшие массу проблем в муниципалитетах юга региона. В ряде деревень, сел и СНТ наблюдались перебои с электроснабжением — сотни людей в -40 остались без электричества и отопления.
В связи с ЧП жители пострадавших от отключений населенных пунктов начали массово записывать видеообращения президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать влияние на местные власти и помочь в решении данной проблемы. К главе государства уже обратились жители Решетниково, ДНТ «Березка-3», ДНТ «Виктория-1», СНТ «Русское поле», села Перевалово, микрорайона «Березняковский».
Сложившейся ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин — он потребовал предоставить доклад о ситуации с нестабильным электроснабжением. Также под личный контроль ситуацию с отключением электроэнергии в поселках региона взял губернатор Тюменской области Александр Моор. В срок до 23 декабря он поручил ответственным ведомства ми организациям разработать комплексный план обеспечения безопасности электроснабжения в Тюменской области.
К президенту России Владимиру Путину также обратились на этой неделе жители тюменской Зареки. Видеообращение горожане записали после того, как стало известно о планах городских властей о проведении КРТ в квадрате улиц Береговая — Поперечная — Большая Заречная — Ломоносова — Луговая и сносе около сотни частных домов.
На земельном участке планируют построить многоэтажные дома (до 16 этажей), многоуровневый гаражный комплекс, паркинги наземные и подземные, школу на 1101 место, детский сад на 360 мест, а также аптеки, отделения банков, заведения общепита. Все работы будут проведены до 2035 года.
В селе Ембаево Тюменского районе несколько врачей оказались в сложной ситуации. На днях медики узнали, что при увольнении или выходе на пенсию, они потеряют служебное жилье и их семьи окажутся на улице. Как выяснилось, обещания местных властей передать им эти квартиры в собственность или в соцнайм, после того как они отработают в местной больнице 10 лет, оказалось невыполнимыми.
О том, что их могут выселить из служебного жилья в любой момент, медики поняли недавно, после смерти их соседки — учительницы. Женщина скончалась от рака, а меньше чем через 40 дней ее семью выселили. Ситуация встревожила врачей. Ведь они надеялись, что государство их защитит и не позволит оказаться без крыши над головой после стольких лет работы.
«Согласно постановлению регионального правительства, служебное жилье должно находиться в фонде Тюменской области. В ситуации с врачами из Ембаево — жилье служебное и находится в собственности Тюменского района. В судебной практике по похожим делам зарегистрированы отказы. Разрешить ситуацию может изменение постановления правительства, которое бы разрешило передачу в собственность такого жилья, либо перевод служебных квартир из фонда района в фонд области», — пояснила юрист Ирина Занина.
В Тюмени учащиеся нескольких школ пожаловались на холод в общеобразовательных учреждениях. В частности, о том, что на занятиях приходится сидеть не только в пуховиках, но и перчатка, сообщили учащиеся школ № 40 и № 22.
Как выяснилось, причиной низкой температуры воздуха в классах стали коммунальные аварии вследствие морозов. В настоящее время все неисправности устранены. А со школьниками педагогический состав провел воспитательную беседу о недопустимости «выносить сор из избы». В частности, «разбор полетов» за жалобы устроили ученикам в школе № 22 — детям сообщили, что если их не устраивает что-то, они могут «выбрать другую форму обучения и другое учебное заведение».
Стоимость яиц в Тюменской области по итогам ноября побила все рекорды — за год она увеличились на 21,4%. Такие данные предоставил Тюменьстат.
По информации ведомства, на сегодняшний день средняя стоимость десятка куриных яиц составляет 110 рублей 12 копеек. По факту в сетевых магазинах цены на яйца варьируются от 100 до 160 рублей. Правда, такая стоимость только в тех гипермаркетах, где вообще яйца имеются в наличии.
В ряде торговых заведений Тюмени отмечен дефицит куриных яиц — заметно поредели полки с яйцами в в сети гипермаркетов «Магнит». Существенно сократился ассортимент в «Ленте», практически все куриные яйца горожане разобрали в «Ашане», только перепелиные яйца остались на полках в «Метро».
С чем связаны перебои с поставками яиц в тюменские гипермаркеты пока неизвестно.
Между тем министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил, что чрез 2-3 недели в Россию начнутся поставки яиц из Турции, а соответствующую пошлину на импорт правительство России обнулило.
«Мы практически завершили снятие импортной пошлины с импортного яйца, которое нам позволит насытить рынок, дать тот дополнительный объем, который тоже, мы надеемся, повлияет на цену», — заявил Патрушев.