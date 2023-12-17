Итоги недели: рост тарифов ЖКХ, дефицит яиц, жалобы Путину и холод в школах

О том, что их могут выселить из служебного жилья в любой момент, медики поняли недавно, после смерти их соседки — учительницы. Женщина скончалась от рака, а меньше чем через 40 дней ее семью выселили. Ситуация встревожила врачей. Ведь они надеялись, что государство их защитит и не позволит оказаться без крыши над головой после стольких лет работы.