Только перепелиные и меланж: тюменцы раскупили куриные яйца в магазинах

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В других гипермаркетах Тюмени также наблюдается существенное сокращение ассортимента. В частности, в «Метро» куриных яиц в наличии нет — имеются лишь перепелиные и яичный меланж. В «Ленте» на полках остались только упаковки по 20 штук стоимостью 270 рублей и несколько упаковок яиц «Село зеленое» по 10 штук категории С1 по 146 рублей.
Также заметно поредели яичные полки в сети гепермаркетов «Магнит». Вполне вероятно, что за две недели до Нового года тюменцы уже начали закупку продуктов, необходимых для приготовления праздничных блюд.
В сети магазинов «Пятерочка», гипермаркетах «Окей» и «Перекресток» дефицита куриных яиц в настоящее время не наблюдается.
Самые дешевые яйца продают в гипермаркете «Перекресток» — десяток яиц категории С2 здесь можно купить за 100 рублей, СО стоит 118 рублей.
С чем связаны перебои с поставками яиц в тюменские гипермаркеты пока неизвестно. Для тюменского региона данная ситуация выглядит крайне странно — ведь в области работают четыре птицефабрики. Причем, по итогам 2022 года Тюменская область заняла второе место среди субъектов УрФО по производству яиц. Тюменские хозяйства произвели 427 штук яиц на душу населения в 2022 году. Для сравнения, по России этот показатель не превышал 316 штук.
Добавим, что дефицит куриных яиц в настоящее время наблюдаются не только в Тюмени. Об отсутствии данного товара в магазинах сообщают и жители Новосибирска. Между тем эксперты считают, что в преддверии Нового года в магазинах полки с яйцами могут существенно опустеть из-за давления на производителей яиц со стороны властей.
Ранее «Наш Город» писал, что рост стоимости яиц в Тюменской области с начала года превысил 21%. Данный продукт возглавил перечень товаров наиболее подорожавших за год в регионе.