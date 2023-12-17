Только перепелиные и меланж: тюменцы раскупили куриные яйца в магазинах

С чем связаны перебои с поставками яиц в тюменские гипермаркеты пока неизвестно. Для тюменского региона данная ситуация выглядит крайне странно — ведь в области работают четыре птицефабрики. Причем, по итогам 2022 года Тюменская область заняла второе место среди субъектов УрФО по производству яиц. Тюменские хозяйства произвели 427 штук яиц на душу населения в 2022 году. Для сравнения, по России этот показатель не превышал 316 штук.