«Лысая, кривая, страшная»: в Богандинском установили на площади облезлую елку

В Богандинском установили на площади к Новому году полулысую елку

Жители Богандинского раскритиковали главную елку поселка, установленную на площади. По словам тюменцев, без слез на полулысое дерево смотреть невозможно. Фотографии с новогодним деревцем очевидцы опубликовали в соцсетях.