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В Богандинском установили на площади к Новому году полулысую елку

«Лысая, кривая, страшная»: в Богандинском установили на площади облезлую елку

17 декабря 2023, 11:27
Фото: ЧС Тюмень

В Богандинском установили на площади к Новому году полулысую елку

Жители Богандинского раскритиковали главную елку поселка, установленную на площади. По словам тюменцев, без слез на полулысое дерево смотреть невозможно. Фотографии с новогодним деревцем очевидцы опубликовали в соцсетях.
Фото: ЧС Тюмень
«Ее будто в спешке где-то украли, а потом ещё волоком тащили до места установки. Ну, или с прошлого года удачно сохранилась, наполовину лысая, кривая, страшная. Праздник к вам приходит!», — возмутились тюменцы.

Также нарекания вызвали и украшения на елке — на лесную красавицу повесили несколько небольших шаров.

«Интересно, сколько денег выделили на установку елки? Наверняка денежки на нормальную украли, а купили самую дешевую», — предположили селяне.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 28 декабря на площади 400-летия состоится открытие главной городской елки. Участие в празднике примут Тюменский духовой оркестр, творческие коллективы города. Начало праздника в 17:00.

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