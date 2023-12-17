«Лысая, кривая, страшная»: в Богандинском установили на площади облезлую елку

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
«Ее будто в спешке где-то украли, а потом ещё волоком тащили до места установки. Ну, или с прошлого года удачно сохранилась, наполовину лысая, кривая, страшная. Праздник к вам приходит!», — возмутились тюменцы.
Также нарекания вызвали и украшения на елке — на лесную красавицу повесили несколько небольших шаров.
«Интересно, сколько денег выделили на установку елки? Наверняка денежки на нормальную украли, а купили самую дешевую», — предположили селяне.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 28 декабря на площади 400-летия состоится открытие главной городской елки. Участие в празднике примут Тюменский духовой оркестр, творческие коллективы города. Начало праздника в 17:00.