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В Тюмени подрядчик изуродовал все деревья во дворе дома

В Тюмени подрядчик изуродовал все деревья во дворе дома

17 декабря 2023, 11:57
Фото: 1MI
В Тюмени подрядная организации администрации города обрезала все ветки деревьев во дворе дома по улице Геологоразведчиков, 44. По словам местных жителей, насаждения превратили просто в столбы.

Тюменцы отметили, что работы по обрезке проходили в течение двух дней — на протяжен субботы и воскресенья.

В администрации Тюмени сообщили, что о данной проблеме им уже известно, и пообещали привлечь подрядчика к ответственности, пишет 72.RU.

«В рамках муниципального контракта по ул. Геологоразведчиков, 44 была проведена омолаживающая обрезка с нарушениями технологии обрезки. На подрядную организацию, осуществляющую обрезку, будет составлен протокол административного правонарушения», — пояснили в ведомстве.

Ранее «Наш Город» писал, что в поселке Богандинский в преддверии Нового года по площади установили наполовину лысую елку. Данный факт вызвал бурю негативных эмоций у селян.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Деревья#Тюменская область#Жалобы#Новости тюмени#Обрезка
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