В Тюмени подрядчик изуродовал все деревья во дворе дома

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Тюменцы отметили, что работы по обрезке проходили в течение двух дней — на протяжен субботы и воскресенья.
В администрации Тюмени сообщили, что о данной проблеме им уже известно, и пообещали привлечь подрядчика к ответственности, пишет 72.RU.
«В рамках муниципального контракта по ул. Геологоразведчиков, 44 была проведена омолаживающая обрезка с нарушениями технологии обрезки. На подрядную организацию, осуществляющую обрезку, будет составлен протокол административного правонарушения», — пояснили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что в поселке Богандинский в преддверии Нового года по площади установили наполовину лысую елку. Данный факт вызвал бурю негативных эмоций у селян.