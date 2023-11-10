Итоги дня в Тюмени: город окутал туман, погиб сапер, очередь в военкомате

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
С полудня Тюмень и ее окраины погрузились в густой туман. Город за считанные минуты стал похож на декорации к мистическому фильму.
Из-за плохой видимости на дорогах затруднено движение автотранспорта. На участках повышенной опасности дежурят патрули Госавтоинспекции.
Также неблагоприятные метеоусловия повлияли на авиаперевозки. После 16:00 аэропорт Рощино не смог принять несколько рейсов: из Москвы, Красноселькупа и Дубая — все они были перенаправлены на запасной аэродром в Екатеринбург. Еще один самолет — рейсом из Самары, кружил над городом около часа, прежде чем ему разрешили посадку.
В зоне специальной военной операции погиб житель Сладковского района Алексей Мухин. На Донбассе он служил рядовым саперной роты. Смертельное ранения тюменец получил во время выполнения боевого задания.
«Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества. Это огромная боль утраты. С горечью принимаем известие о гибели нашего земляка Алексея Мухина», — отметили в мэрии Сладковского района.
В декабре по всей России сменится расписание поездов. Кроме того, к привычным маршрутам добавят новые.
Так, в обновленный график с 2024 года будет включен скорый поезд Тюмень — Москва. Он будет ходить во время каникул и праздников, чтобы увеличить количество удобных вариантов для поездок тюменцев.
В летнее расписание следующего года поставят поезда, выполняющие маршруты в южном направлении — это рейс Тюмень — Екатеринбург — Кисловодск.
Четыре бывших чиновника из Тюменской области попали в десятку самых влиятельных персон Свердловской области.
Первое место в топе досталось экс-мэру Тобольска и Тюмени Евгению Куйвашеву — с 2012 года занимает пост губернатора Свердловской области. Владимир Якушев — полпред президента в УрФО, а до этого глава Тюменской области — на четвертом месте. Начальник управления ФСБ по Свердловской области, который до этого руководил Тюменским главком ФСБ, Игорь Николаев — на седьмом месте. И замыкает десятку Олег Чемезов — вице-губернатора Свердловской области, а ранее замгубернатора Тюменской области.
Житель Тюмени не могут получить военный билет из-за огромных очередей в Ленинском военкомате на улице Рижской. На то, чтобы попасть в нужный кабинет, уходит несколько дней.
«Через Госуслуги оформить документы невозможно — приходит отказ. В военкомате работает только один кабинет, очередь приходится занимать в 4-5 утра. За час проходит не более двух человек, а часы приема с 8:00 до 11:45. При этом сотрудники успевают ходить на перекуры и прерываться на чаепития. Люди ходят по четыре дня подряд, пытаясь попасть на прием», — сообщили горожане.
По словам тюменцев, такая ситуация наблюдается только в этом военкомате, в Центральном и Калининском военкоматах очередей нет.
Депутат Госдумы от Тюменской области Ксения Горячева подверглась хейту после поста Ксении Собчак, в котором она рассказала, сколько стоит ободок на голове народной избранницы.
«Первый заместитель Председателя Комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева на пленарном заседании. Футболка с платьем уже нет, а вот ободок Prada (от 425 евро) — ок, оставляем», — написала блогерша.
Ксения Горячева не стала отмалчиваться и прокомментировала замечание Собчак, а также ответила тем, кто ее критикует за ободок тем, что она на него заработала сама.
«Со школьных лет много работала, постоянно переезжала, много чем жертвовала, училась, чтобы занимать сегодняшнюю должность. Помогаю не только родителям, но и другим людям помогаю, в том числе вкладываю в пилотные образовательные проекты. Но даже если бы и этого не делала, чужой карман — чужой карман, — написала депутат