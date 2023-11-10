Итоги дня в Тюмени: город окутал туман, погиб сапер, очередь в военкомате

Также неблагоприятные метеоусловия повлияли на авиаперевозки. После 16:00 аэропорт Рощино не смог принять несколько рейсов: из Москвы, Красноселькупа и Дубая — все они были перенаправлены на запасной аэродром в Екатеринбург. Еще один самолет — рейсом из Самары, кружил над городом около часа, прежде чем ему разрешили посадку.