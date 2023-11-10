«Нечистоты и драки с женщинами»: тюменский таксист рассказал о работе без прикрас

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Несмотря на то, что многие сервисы такси предоставляют автомобили в аренду, большинство водителей используют собственный автомобиль, что помогает экономить на оплате агрегатору. Одним из таких водителей является и Давид Овеян. Хотя, как он сам говорит, порою стоит задуматься об услугах аренды.
«Убивается машина очень быстро, ты ведь ездишь почти каждый день и почти целый день. У меня опыт 13 лет, более 15 тысяч поездок и все на одной машине. Но она пока живет, хотя на ремонт много уходит, скажу честно», — говорит таксист.
Однако износ автомобиля — это не основная причина, заставляющая водителя задуматься об аренде. Значительнее его беспокоит то, что многие пассажиры очень неприятным образом портят ему салон авто.
«Я молчу про то, что грязной обувью сиденья пачкают, это мелочь. Я молчу про животных с грязными лапками. Но знали бы вы, сколько раз люди блевали в моей машине, вы бв тогда в нее не сели скорее всего. Обычно то пьяные люди, которые не могут себя контролировать. Иногда успевают попросить остановиться или дверь открыть, но часто орошают весь салон, еще и до переднего сиделья брызги долетают, жуть», — говорит Давид Овеян.
Однако пачкают автомобиль изнутри не только пьяные люди, часто это бывают дети, так как у таксиста есть детское кресло в машине, но иногда конфузы случаются и с вполне трезвыми и вполне взрослыми людьми.
«У детей ладно там, может отрыгнуть нужно или там нужду справить, они-то в памперсе, на детей нельзя злится. Но вот было два раза, когда у меня пассажир… Как бы так сказать-то… Ну справил он большую нужду, не выдержал. Оба случая летом были, мы тут в этой грязной газовой камере чуть не померли», — говорит таксист.
И каждый раз после подобного инцидента водителю приходилось заканчивать рабочий день и везти автомобиль на мойку, где он шокировал сотрудников своими историями и уровнем загрязнения машины.
Однако грязь — это не самое страшное из проблем, которые могут доставить тюменские пассажиры. Многие из них порою ведут себя странно и даже неадекватно.
«Пьянь обычно в драку часто лезет. Я порою даже боюсь им говорить, когда платеж по карте в приложении отклоняется из-за недостатка средств и оплату переводят на наличку. Мне-то деньги нужно получить, а когда я это пытаюсь объяснить, то сначала матом кроют, а потом с кулаками лезут. Я стараюсь оставаться очень вежливым только защищаться, пытаясь договориться, но несколько раз приходилось драться. Обошлось без травм, я пассажира просто за плечи схватил и ждал, пока успокоится, он потом даже заплатил», — говорит Овеян.
Если вы подумали, что в драку лезут только мужчины, то ошиблись. Порою представительницы прекрасного пола тоже не прочь показать кулаки и когти. Однако чаще всего, по словам таксиста, на это дам толкает избыток алкоголя в крови.
«Была одна очень пьяная дамочка. Помню, что ей кавалер машину заказал, но денег на карте не оказалось и ей нужно было платить самой, а денег не было. Я ей предлагал переводом оформить, но та отказалась и стала предлагать свою натуру. Но я человек женатый и такое поведение не приемлю. Мой отказ женщину сильно разозлил и она стала меня бить и царапать, как бешенная. Даже на щеке рана осталась. Но я ее просто из машины выпустил и помолился, чтобы больше не видеть ее, потом еще жене царапины пришлось объяснять», — вспоминает водитель такси.
Но в работе случается не только плохое и трешовое. Иногда пассажиры радуют водителя неожиданными подарками.
«Очень приятно, когда конфетку предложат или что-то домашнее, пирожки там или шаньги. Это обычно люди более взрослые делают. Бабушки очень часто угощают, особенно, когда их с дачи везешь летом», — делится приятными воспоминаниями таксист.
Среди самых популярных даров у тюменских пассажиров — жвачки, конфеты, мармеладки, фрукты, ягоды и выпечка, однако однажды один из заказчиков зашел с козырей.
«Он из сумки шашлык достал, я клянусь. А такой голодный был, у него еще соус с собой оказался, мы с какого-то загородного дома ехали, так приятно с ним вместе поели, это фантастика. Это был лучший пассажир в моей жизни», — говорит Давид Овеян.
Несмотря на все сложности работа таксистом мужчину устраивает, он рад тому, что хранит много интересных историй, которые часто рассказывает своим пассажирам.