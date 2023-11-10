В Тюменской области откроют еще один ресторан «Вкусно — и точка»

Отметим, в новом предприятии сети помимо основного меню будет представлена концепция кафе, которая предполагает широкий ассортимент любимых кофейных напитков гостей, а также выпечку, чиабатты и десерты. Также будет работать круглосуточная линия автовыдачи. Городские власти предполагают, что открытие первого заведения сети «Вкусно — и точка» в Тобольске позволит создать дополнительно порядка 70 рабочих мест.