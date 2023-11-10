В Тюменской области откроют еще один ресторан «Вкусно — и точка»

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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В настоящее время ведутся работы по подготовке к открытию, в том числе благоустройству прилегающей территории.
«У нас в Тобольске это уже сложившаяся практика, что предприниматели заходя к нам в город со своими проектами всегда вносят вклад в его развитие. Выходят за рамки своих стен и активно включаются как в развитие близлежащей территории, так и в общественной жизни. Первый шаг наших совместных намерений, в преддверии открытия ресторана, будет посадка новогодней ели. Символ семейного праздника и семейного времяпрепровождения», — отметил глава администрации Тобольска Максим Афанасьев.
Отметим, в новом предприятии сети помимо основного меню будет представлена концепция кафе, которая предполагает широкий ассортимент любимых кофейных напитков гостей, а также выпечку, чиабатты и десерты. Также будет работать круглосуточная линия автовыдачи. Городские власти предполагают, что открытие первого заведения сети «Вкусно — и точка» в Тобольске позволит создать дополнительно порядка 70 рабочих мест.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени рестораны быстрого питания KFC в следующем году ждет ребрендинг и смена названия. С мая заведения будут работать под брендом Rostic’s.